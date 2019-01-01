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Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття

Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття
У Луцьку працівники муніципальної варти видали припис забудовнику, який не прибрав будівельне сміття на території загального користування.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти Луцькради.

Відповідальним особами ЖК «Luceoria» за забруднення території загального користування будівельними матеріалами та сміттям інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було видано припис на усунення вказаного порушення.

Раніше стало відомо, що будівництво цього житлового комплексу велося без дозвільних документів.

У разі невиконання вимог припису на порушника чекає протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП. Штраф за вказане порушення на посадову особу від 850-1360 грн.
Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття
Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття
Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття
Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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