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Луцькі прикордонники затримали марокканця, який тікав до Польщі

Луцькі прикордонники затримали марокканця, який тікав до Польщі
Прикордонники Луцького загону на ділянці відділення «Рівне» на відстані кількасот метрів від кордону затримали громадянина Марокко.

Він пробирався до Польщі по залізничних коліях в обхід пункту пропуску, - пише Держприкордонслужба України.

Згодом правоохоронці з’ясували, що 19-річний іноземець потрапив на територію України законним шляхом та мав довідку про перебування на підготовчому курсі з метою навчання в одному з вишів Харкова.

Сам марокканець пояснив, що вирішив з метою покращення життя потрапити незаконним шляхом до Франції. Для орієнтування на місцевості хлопець користувався картою з інтернету. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.

Заходи по встановленню усіх обставин справи тривають.

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Теги: прикордонники, марокканець
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