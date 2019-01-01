Луцькі прикордонники затримали марокканця, який тікав до Польщі

Прикордонники Луцького загону на ділянці відділення «Рівне» на відстані кількасот метрів від кордону затримали громадянина Марокко.Він пробирався до Польщі по залізничних коліях в обхід пункту пропуску, - пише Держприкордонслужба України.Згодом правоохоронці з’ясували, що 19-річний іноземець потрапив на територію України законним шляхом та мав довідку про перебування на підготовчому курсі з метою навчання в одному з вишів Харкова.Сам марокканець пояснив, що вирішив з метою покращення життя потрапити незаконним шляхом до Франції. Для орієнтування на місцевості хлопець користувався картою з інтернету. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності.Заходи по встановленню усіх обставин справи тривають.