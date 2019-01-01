Волинські лікарі розповіли, чи можна ще раз народжувати дитину після кесаревого розтину

Волинські медики розповіли, чи можна природним шляхом народити дитину, якщо раніше жінці робили кесарів розтин.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.За словами лікарів, операцію повторно не обов'язково проводити і на сьогодні відсоток вагінальних пологів після кесаревого розтину є досить високим.Утім, жінка повинна пам’ятати, що вагітність потрібно планувати. Повноцінний рубець після операції формується протягом 2 років, тому раніше цього терміну необхідне запобігання вагітності. Під час вагітності рубець на матці досліджують за допомогою УЗД. Дослідження проводять з 35-го тижня приладом, оснащеним вагінальним датчиком.Після 35-го тижня вагітності лікар уже може сказати, чи можливі пологи природним шляхом. Для цього він оцінює розміри малюка, його положення, стан рубця й розташування плаценти.Пацієнтку з рубцем на матці треба госпіталізувати до стаціонару завчасно (38-39 тижнів). Ризики ускладнень при повторному кесаревому розтині також вищі, ніж при першому. А якщо матка оперована двічі, то самостійні пологи протипоказані.На сьогодні безпечними вважають 3 операції із застосуванням кесаревого розтину, після чого жінці пропонують стерилізацію шляхом перев’язки маткових труб, адже під час наступних вагітностей часто розвиваються ускладнення, які можуть загрожувати життю матері та малюка.