У волинянки вкрали телефон, який та залишила за барною стійкою





Про це пише



Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 червня звернулася 19-річна Владислава, в котрої невідома особа поцупила мобільний телефон.



Крадіжка була скоєна у барі «Влада» села Селець близько 23 години напередодні. Мобільний телефон дівчина без нагляду залишила за барною стійкою.



Сума збитків становить 5000 гривень.

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