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У волинянки вкрали телефон, який та залишила за барною стійкою

У волинянки вкрали телефон, який та залишила за барною стійкою
У волинянки вкрали телефон вартістю 5 тисяч гривень.

Про це пише Володимир Медіа.

Як інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, 18 червня звернулася 19-річна Владислава, в котрої невідома особа поцупила мобільний телефон.

Крадіжка була скоєна у барі «Влада» села Селець близько 23 години напередодні. Мобільний телефон дівчина без нагляду залишила за барною стійкою.

Сума збитків становить 5000 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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