У третьому будинку ЖК «Юпітер» продають останню однокімнатну квартиру*





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Нагадаємо, житловий комплекс складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами. У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території та дитячий майданчик. Це житло ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.



Як розповів виконроб Олександр Плоцедим, у другому будинку житлового комплексу залишилося доробити оздоблення сходових кліткок, встановити газові котли та радіатори. Ззовні потрібно покласти 100 «квадратів» бруківки, встановити станки зовнішнього кріплення та позаду будинку облаштувати огорожу.



У третьому будинку – завершили зводити коробку, крокв'яна система готова на 50%, опісля планують проводити електрику, водовідведення, поштукатурити стіни, зробити стяжку та братися до фасаду.



До слова, у третій секції будинку вже встановлені пластикові вікна, далі черга за першою й другою.



Варто зауважити, що у третьому будинку непродана лише одна однокімнатна квартира.







Якщо Ви хочете купити квартиру в ЖК «Юпітер» або дізнатися більше:



Телефон відділу продажів: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер» , який на межі Луцька та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор», завершили мурувати третій будинок. До речі, в ньому лишилася на продажі лише одна простора і водночас затишна однокімнатна квартира.Про це пише Район.Луцьк Нагадаємо, житловий комплекс складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами. У «Юпітері» – сучасний благоустрій прибудинкової території та дитячий майданчик. Це житло ідеально підходить для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.Як розповів виконроб, ужитлового комплексу залишилося доробити оздоблення сходових кліткок, встановити газові котли та радіатори. Ззовні потрібно покласти 100 «квадратів» бруківки, встановити станки зовнішнього кріплення та позаду будинку облаштувати огорожу.У третьому будинку – завершили зводити коробку, крокв'яна система готова на 50%, опісля планують проводити електрику, водовідведення, поштукатурити стіни, зробити стяжку та братися до фасаду.До слова, у третій секції будинку вже встановлені пластикові вікна, далі черга за першою й другою.Варто зауважити, що у третьому будинку непродана лише одна однокімнатна квартира.Якщо Ви хочете купити квартиру в ЖК «Юпітер» або дізнатися більше:Телефон відділу продажів: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 вСайт: www.investor.lutsk.uaFacebook: facebook.com/investorlutskInstagram: bud.investor

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