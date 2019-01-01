«Політичний спецназ, який не допустить реваншу»: «Європейська Солідарність» подала списки до ЦВК

“Європейська Солідарність” 19 червня подала список партії до Центральної виборчої комісії.Про це повідомляє прес-служба політсили.Зазначають, що у списку відбулися певні зміни.(номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії “Європейська Солідарність”.Партія також подала своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.Зокрема, від “ЄС” до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний «Гром» –(17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході,(26 округ),, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову(116 округ).Крім того, 30% виборчого списку «Європейської Солідарності» займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.Лідер партіїзаявив журналістам біля ЦВК, що “Європейська Солідарність” йде у парламент для того, щоб забезпечити повернення Донбасу і Криму; добитися миру, але без капітуляції, продовжити євроінтеграцію України і не допустити проросійського реваншу.“Для чого ми йдемо? Ми маємо забезпечити повернення Донбасу і Криму. Принесення миру, але не на умовах капітуляції. Ми знаємо, як це зробити. На сьогоднішній день все рухається на базі Мінських домовленостей, які були сформовані моєю командою. І на базі міжнародної коаліції, яка була сформована моєю командою. І зараз дуже важливо, щоб з цього траку ніхто не звернув”, – наголосив Порошенко.“Ми йдемо, щоб забезпечити членство України в Європейському Союзі. І ми точно нікому не дозволимо спинити цей рух або розвернути Україну”, – зазначив лідер “Європейської Солідарності”.Він також наголосив, що членство України в НАТО, яке партія ставить за мету, – це гарантія безпеки держави і безпеки кожного громадянина. “Вже в грудні цього року на саміті НАТО треба, щоб питання надання Плану дій щодо членства України у Північно-Атлантичному альянсі було внесене до порядку денного”, – наголосив Порошенко.“Ми йдемо для того, щоб перші паростки реформ призвели до рішучого зростання економіки України. Зараз по інерції продовжують працювати закладені нами реформи. Зокрема, вчора НБУ скасував обов’язковий продаж валюти – і це є результатом ухваленого нами закону про валюти. Щодня ми маємо покращувати інвестиційний клімат нашої держави”, – зазначив Порошенко.Одним з найважливіших завдань “Європейської Солідарності” Петро Порошенко вважає захист України від проросійського реваншу. “П’ята” колона Януковича – байдуже як вона називається, чи “Опозиційна платформа” чи “Опозиційний блок” – представляє представляє наше минуле, це “п’ята” колона Путіна. Це є наші опоненти, і ми точно не дозволимо їм зупинити наш рух в Євросоюз”, – наголосив Порошенко.“Ми захищаємо наше європейське майбутнє. Бо якщо Україна не матиме європейського майбутнього – вона не матиме майбутнього взагалі. Як сказала Ірина Геращенко, наша команда – це є справжній європейський парламентський “спецназ”, який здатен зупинити будь який реванш”, – переконаний лідер “Європейської Солідарності”.