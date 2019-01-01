«Політичний спецназ, який не допустить реваншу»: «Європейська Солідарність» подала списки до ЦВК
Сьогодні, 17:26
“Європейська Солідарність” 19 червня подала список партії до Центральної виборчої комісії.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
Зазначають, що у списку відбулися певні зміни. Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії “Європейська Солідарність”.
Партія також подала своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.
Зокрема, від “ЄС” до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний «Гром» – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ).
Крім того, 30% виборчого списку «Європейської Солідарності» займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.
Лідер партії Петро Порошенко заявив журналістам біля ЦВК, що “Європейська Солідарність” йде у парламент для того, щоб забезпечити повернення Донбасу і Криму; добитися миру, але без капітуляції, продовжити євроінтеграцію України і не допустити проросійського реваншу.
“Для чого ми йдемо? Ми маємо забезпечити повернення Донбасу і Криму. Принесення миру, але не на умовах капітуляції. Ми знаємо, як це зробити. На сьогоднішній день все рухається на базі Мінських домовленостей, які були сформовані моєю командою. І на базі міжнародної коаліції, яка була сформована моєю командою. І зараз дуже важливо, щоб з цього траку ніхто не звернув”, – наголосив Порошенко.
“Ми йдемо, щоб забезпечити членство України в Європейському Союзі. І ми точно нікому не дозволимо спинити цей рух або розвернути Україну”, – зазначив лідер “Європейської Солідарності”.
Він також наголосив, що членство України в НАТО, яке партія ставить за мету, – це гарантія безпеки держави і безпеки кожного громадянина. “Вже в грудні цього року на саміті НАТО треба, щоб питання надання Плану дій щодо членства України у Північно-Атлантичному альянсі було внесене до порядку денного”, – наголосив Порошенко.
“Ми йдемо для того, щоб перші паростки реформ призвели до рішучого зростання економіки України. Зараз по інерції продовжують працювати закладені нами реформи. Зокрема, вчора НБУ скасував обов’язковий продаж валюти – і це є результатом ухваленого нами закону про валюти. Щодня ми маємо покращувати інвестиційний клімат нашої держави”, – зазначив Порошенко.
Одним з найважливіших завдань “Європейської Солідарності” Петро Порошенко вважає захист України від проросійського реваншу. “П’ята” колона Януковича – байдуже як вона називається, чи “Опозиційна платформа” чи “Опозиційний блок” – представляє представляє наше минуле, це “п’ята” колона Путіна. Це є наші опоненти, і ми точно не дозволимо їм зупинити наш рух в Євросоюз”, – наголосив Порошенко.
“Ми захищаємо наше європейське майбутнє. Бо якщо Україна не матиме європейського майбутнього – вона не матиме майбутнього взагалі. Як сказала Ірина Геращенко, наша команда – це є справжній європейський парламентський “спецназ”, який здатен зупинити будь який реванш”, – переконаний лідер “Європейської Солідарності”.
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Про це повідомляє прес-служба політсили.
Зазначають, що у списку відбулися певні зміни. Наталі Баласинович (номер 30) не буде у списку кандидатів до Верховної Ради від партії “Європейська Солідарність”.
Партія також подала своїх кандидатів у депутати в мажоритарних округах.
Зокрема, від “ЄС” до парламенту балотуватиметься легендарний герой військових дій на сході – позивний «Гром» – Олександр Грамачук (17 округ), учасник бойових дій, лікар, який рятував життя на Сході, Олександр Зеленюк (26 округ), Валерія Корнієнко, яка створила і досі керує Центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Торецьку (52 округ), автор закону про мову Микола Княжицький (116 округ).
Крім того, 30% виборчого списку «Європейської Солідарності» займають кандидати-жінки, а сам партійний список оновився більш ніж на половину.
Лідер партії Петро Порошенко заявив журналістам біля ЦВК, що “Європейська Солідарність” йде у парламент для того, щоб забезпечити повернення Донбасу і Криму; добитися миру, але без капітуляції, продовжити євроінтеграцію України і не допустити проросійського реваншу.
“Для чого ми йдемо? Ми маємо забезпечити повернення Донбасу і Криму. Принесення миру, але не на умовах капітуляції. Ми знаємо, як це зробити. На сьогоднішній день все рухається на базі Мінських домовленостей, які були сформовані моєю командою. І на базі міжнародної коаліції, яка була сформована моєю командою. І зараз дуже важливо, щоб з цього траку ніхто не звернув”, – наголосив Порошенко.
“Ми йдемо, щоб забезпечити членство України в Європейському Союзі. І ми точно нікому не дозволимо спинити цей рух або розвернути Україну”, – зазначив лідер “Європейської Солідарності”.
Він також наголосив, що членство України в НАТО, яке партія ставить за мету, – це гарантія безпеки держави і безпеки кожного громадянина. “Вже в грудні цього року на саміті НАТО треба, щоб питання надання Плану дій щодо членства України у Північно-Атлантичному альянсі було внесене до порядку денного”, – наголосив Порошенко.
“Ми йдемо для того, щоб перші паростки реформ призвели до рішучого зростання економіки України. Зараз по інерції продовжують працювати закладені нами реформи. Зокрема, вчора НБУ скасував обов’язковий продаж валюти – і це є результатом ухваленого нами закону про валюти. Щодня ми маємо покращувати інвестиційний клімат нашої держави”, – зазначив Порошенко.
Одним з найважливіших завдань “Європейської Солідарності” Петро Порошенко вважає захист України від проросійського реваншу. “П’ята” колона Януковича – байдуже як вона називається, чи “Опозиційна платформа” чи “Опозиційний блок” – представляє представляє наше минуле, це “п’ята” колона Путіна. Це є наші опоненти, і ми точно не дозволимо їм зупинити наш рух в Євросоюз”, – наголосив Порошенко.
“Ми захищаємо наше європейське майбутнє. Бо якщо Україна не матиме європейського майбутнього – вона не матиме майбутнього взагалі. Як сказала Ірина Геращенко, наша команда – це є справжній європейський парламентський “спецназ”, який здатен зупинити будь який реванш”, – переконаний лідер “Європейської Солідарності”.
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