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У Миколаєві «швидка» збила школярку і зникла з місця аварії

У Миколаєві «швидка» збила школярку і зникла з місця аварії
У Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході й поїхав.

Поліцейським вдалося наздогнати порушника, - повідомляють "Новости-N".

Швидка виїжджала з вулиці Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль швидкої збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції.

Зазначається, що на місце аварії викликали "швидку", яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.

За попередніми даними, у дівчинки травмована нога.


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Теги: швидка, аварія
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