У Миколаєві «швидка» збила школярку і зникла з місця аварії





Поліцейським вдалося наздогнати порушника, - повідомляють



Швидка виїжджала з вулиці Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль швидкої збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції.



Зазначається, що на місце аварії викликали "швидку", яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.



За попередніми даними, у дівчинки травмована нога.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході й поїхав.Поліцейським вдалося наздогнати порушника, - повідомляють "Новости-N". Швидка виїжджала з вулиці Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль швидкої збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції.Зазначається, що на місце аварії викликали "швидку", яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.За попередніми даними, у дівчинки травмована нога.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію