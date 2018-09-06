У Миколаєві «швидка» збила школярку і зникла з місця аварії
Сьогодні, 17:40
У Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході й поїхав.
Поліцейським вдалося наздогнати порушника, - повідомляють "Новости-N".
Швидка виїжджала з вулиці Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль швидкої збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції.
Зазначається, що на місце аварії викликали "швидку", яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.
За попередніми даними, у дівчинки травмована нога.
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Поліцейським вдалося наздогнати порушника, - повідомляють "Новости-N".
Швидка виїжджала з вулиці Свиридова на Херсонське шосе, направо, у напрямку вулиці Космонавтів. У цей момент Херсонське шосе по пішохідному переходу переходила мама з двома дітьми. Автомобіль швидкої збив старшу дівчинку. Після наїзду водій не зупинився і поїхав далі. Завдяки щасливому випадку повз проїжджав автомобіль роти спецпідрозділу поліції.
Зазначається, що на місце аварії викликали "швидку", яка відвезла потерпілу в обласну дитячу лікарню.
За попередніми даними, у дівчинки травмована нога.
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