На Волині прикордонники знайшли в авто контрабандне куриво, яке везли з Білорусі
Сьогодні, 18:01
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону під час огляду легковика Opel, яким їхали з Білорусі, виявили 550 пачок сигарет.
Куриво знаходилось під заднім пасажирським сидінням та в багажному відділені автівки української реєстрації. Сума оцінки товару – майже 15 тисяч гривень, - інформує Держприкордонслужба України.
Товар передали компетентним органам.
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Куриво знаходилось під заднім пасажирським сидінням та в багажному відділені автівки української реєстрації. Сума оцінки товару – майже 15 тисяч гривень, - інформує Держприкордонслужба України.
Товар передали компетентним органам.
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