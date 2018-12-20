На Волині прикордонники знайшли в авто контрабандне куриво, яке везли з Білорусі





Куриво знаходилось під заднім пасажирським сидінням та в багажному відділені автівки української реєстрації. Сума оцінки товару – майже 15 тисяч гривень, - інформує Держприкордонслужба України.



Товар передали компетентним органам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону під час огляду легковика Opel, яким їхали з Білорусі, виявили 550 пачок сигарет.Куриво знаходилось під заднім пасажирським сидінням та в багажному відділені автівки української реєстрації. Сума оцінки товару – майже 15 тисяч гривень, - інформує Держприкордонслужба України.Товар передали компетентним органам.

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