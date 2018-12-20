вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині прикордонники знайшли в авто контрабандне куриво, яке везли з Білорусі

На Волині прикордонники знайшли в авто контрабандне куриво, яке везли з Білорусі
В пункті пропуску «Доманове» прикордонники Луцького загону під час огляду легковика Opel, яким їхали з Білорусі, виявили 550 пачок сигарет.

Куриво знаходилось під заднім пасажирським сидінням та в багажному відділені автівки української реєстрації. Сума оцінки товару – майже 15 тисяч гривень, - інформує Держприкордонслужба України.

Товар передали компетентним органам.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сигарети, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Продавця луцького магазину викрили на продажі алкоголю у заборонений час. ФОТО
Сьогодні, 18:26
У Луцьку хочуть оздоровити понад 4500 дітей
Сьогодні, 18:13
На Волині прикордонники знайшли в авто контрабандне куриво, яке везли з Білорусі
Сьогодні, 18:01
Звільнили головного комунальника Луцька
Сьогодні, 17:57
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет
29 травень, 10:20
На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду
20 грудень, 2018, 12:54
На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО На Волині вилучили сигарет на півмільйона гривень. ФОТО
28 серпень, 2018, 11:51
У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО У двох районах Волині «накрили» продаж нелегального алкоголю та сигарет. ФОТО
19 червень, 2018, 08:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Продавця луцького магазину викрили на продажі алкоголю у заборонений час. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
У Луцьку хочуть оздоровити понад 4500 дітей
Сьогодні, 18:13
 0
На Волині прикордонники знайшли в авто контрабандне куриво, яке везли з Білорусі
Сьогодні, 18:01
 0
Звільнили головного комунальника Луцька
Сьогодні, 17:57
 0
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿