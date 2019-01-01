Звільнили головного комунальника Луцька
Сьогодні, 17:57
У Луцьку звільнили директора департаменту ЖКГ Юрія Крася.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Підставою для звільнення посадовця стала заява Юрія Крася. Виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з 20 червня 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади доручили заступнику директора цього департаменту Надії Коленді.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Підставою для звільнення посадовця стала заява Юрія Крася. Виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з 20 червня 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади доручили заступнику директора цього департаменту Надії Коленді.
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