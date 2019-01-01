Звільнили головного комунальника Луцька

Юрія Крася.



Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Підставою для звільнення посадовця стала заява Юрія Крася. Виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з 20 червня 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади доручили заступнику директора цього департаменту Надії Коленді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку звільнили директора департаменту ЖКГПро це йдеться у розпорядженні в.о. мераПідставою для звільнення посадовця стала заява Юрія Крася. Виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з 20 червня 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади доручили заступнику директора цього департаменту

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію