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Звільнили головного комунальника Луцька

Звільнили головного комунальника Луцька
У Луцьку звільнили директора департаменту ЖКГ Юрія Крася.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Підставою для звільнення посадовця стала заява Юрія Крася. Виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради з 20 червня 2019 року і до моменту заміщення вакантної посади доручили заступнику директора цього департаменту Надії Коленді.


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Теги: звільнення, Луцьк, Юрій Крась
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