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Велике інтерв'ю з головним копом Волині. АНОНС

Велике інтерв'ю з головним копом Волині. АНОНС
У Луцьку 7 червня представили нового керівника патрульної поліції Волині. Ним став заступник очільника поліції Рівненщини Андрій Крутень.

Про реформу поліції, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар йтиметься у великому інтерв’ю з новим головним копом області.

Розмова відбудеться у четвер, 20 червня, о 20:00, головне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.


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Теги: Андрій Крутень, Луцьк, патрульна поліція
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