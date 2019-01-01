Велике інтерв'ю з головним копом Волині. АНОНС

Андрій Крутень.



Про реформу поліції, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар йтиметься у великому інтерв’ю з новим головним копом області.



Розмова відбудеться у четвер, 20 червня, о 20:00, головне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 7 червня представили нового керівника патрульної поліції Волині. Ним став заступник очільника поліції РівненщиниПро реформу поліції, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар йтиметься у великому інтерв’ю з новим головним копом області.Розмова відбудеться у четвер, 20 червня, о 20:00, головне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.

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