Велике інтерв'ю з головним копом Волині. АНОНС
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 7 червня представили нового керівника патрульної поліції Волині. Ним став заступник очільника поліції Рівненщини Андрій Крутень.
Про реформу поліції, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар йтиметься у великому інтерв’ю з новим головним копом області.
Розмова відбудеться у четвер, 20 червня, о 20:00, головне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.
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Про реформу поліції, нестачу кадрів, легалізацію зброї та про найбільший хабар йтиметься у великому інтерв’ю з новим головним копом області.
Розмова відбудеться у четвер, 20 червня, о 20:00, головне суспільно-політичне ток-шоу Волині «Протилежний Погляд LIVE» на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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