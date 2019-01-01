«Конституційний Суд навряд чи дасть однозначну відповідь», – Шкітер про парламентські вибори





Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише "



"Передусім хочу сказати, що спікер парламенту дійсно подав документи, які начебто засвідчують про існування коаліції. Водночас представники Адміністрації Президента Зеленського стверджують, що таких документів немає. І це загальновідомий факт. Тому ми чекаємо на рішення Конституційного Суду. Але вчора була цікава заява. Голова Центральної виборчої комісії зазначила, що якщо рішення буде неконституційним, то ЦВК все одно не зможе зупинити процес виборів. Однак, на мою думку, є ще один доволі цікавий факт, який може стати перепоною дострокових виборів. Адже більшість звертає увагу: є коаліція чи немає. Але не звертають увагу, що указ Президента був опублікований 23 травня і з 24 травня розпочався виборчий процес. Важливо, що вибори мають відбутися 21 липня. Відповідно до закону, має бути дотриманий термін 60 днів, при ситуації, яка є, днів лише 58. Це теж говорить про невідповідність закону. Якщо Конституційний Суд ухвалить рішення, що розпуск Верховної Ради неконституційний і дата виборів теж неконституційна, то можливий такий варіант, що вибори не відбудуться. Але насправді це дуже складний процес. ЦВК витрачає гроші, запит суспільства є, тому я вважаю, що навіть якщо будуть інші підстави, вибори відбудуться", – пояснює Тарас Шкітер.







Також він додає: якби хотіли швидкого рішення, то засідань Конституційного Суду було б більше.



"Є тривалі перерви, тому очікувати на швидкі рішення не варто. До того ж рішення Конституційного Суду не буде чітким і потребуватиме подальших дискусій. Думаю, навряд КС візьме на себе таку відповідальність і скасує передвиборчий процес, який запустився. На моє переконання Конституційний Суд навряд дасть однозначну відповість. Думаю, відповідь буде такою, яку представники Адміністрації Президента трактуватимуть по-своєму, а представники опозиції – по-своєму. Конституційний Суд буде відігравати роль певного політика, а не юридичного органу, який дасть однозначну відповідь", – переконаний Тарас Шкітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер вважає, що рішення Конституційного Суду України щодо законності дострокових виборів не буде однозначним.Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", пише " Конкурент "."Передусім хочу сказати, що спікер парламенту дійсно подав документи, які начебто засвідчують про існування коаліції. Водночас представники Адміністрації Президента Зеленського стверджують, що таких документів немає. І це загальновідомий факт. Тому ми чекаємо на рішення Конституційного Суду. Але вчора була цікава заява. Голова Центральної виборчої комісії зазначила, що якщо рішення буде неконституційним, то ЦВК все одно не зможе зупинити процес виборів. Однак, на мою думку, є ще один доволі цікавий факт, який може стати перепоною дострокових виборів. Адже більшість звертає увагу: є коаліція чи немає. Але не звертають увагу, що указ Президента був опублікований 23 травня і з 24 травня розпочався виборчий процес. Важливо, що вибори мають відбутися 21 липня. Відповідно до закону, має бути дотриманий термін 60 днів, при ситуації, яка є, днів лише 58. Це теж говорить про невідповідність закону. Якщо Конституційний Суд ухвалить рішення, що розпуск Верховної Ради неконституційний і дата виборів теж неконституційна, то можливий такий варіант, що вибори не відбудуться. Але насправді це дуже складний процес. ЦВК витрачає гроші, запит суспільства є, тому я вважаю, що навіть якщо будуть інші підстави, вибори відбудуться", – пояснює Тарас Шкітер.Також він додає: якби хотіли швидкого рішення, то засідань Конституційного Суду було б більше."Є тривалі перерви, тому очікувати на швидкі рішення не варто. До того ж рішення Конституційного Суду не буде чітким і потребуватиме подальших дискусій. Думаю, навряд КС візьме на себе таку відповідальність і скасує передвиборчий процес, який запустився. На моє переконання Конституційний Суд навряд дасть однозначну відповість. Думаю, відповідь буде такою, яку представники Адміністрації Президента трактуватимуть по-своєму, а представники опозиції – по-своєму. Конституційний Суд буде відігравати роль певного політика, а не юридичного органу, який дасть однозначну відповідь", – переконаний Тарас Шкітер.

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