«Гуляла» біля ресторану: на Волині серед міста побачили дику косулю





Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ у



Йдеться про місто Любомль. Саме там нещодавно лісничому Любомльського лісництва ДП "Любомльське ЛГ" Роману Кінаху вдалося зазнімкувати косулю.



«У досить рухливому, шумному місці дорогу перебігала… дика косуля. Сталося це біля ресторану «Надія», що біля автотраси Володимир-Волинський – Брест, близько 10 години ранку. Тварина спочатку вибігла з-за поодиноких кущиків і кинулася в один бік, потім – перебігла на іншу сторону і втекла. Ось так довірливо косуля вийшла погуляти у місто до людей», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі одного з райцентрів Волинської області могли спостерігати на вулиці свого міста досить незвичну картину – «прогулянку» дикої косулі.Про це йдеться на сторінці ВОУЛМГ у соцмережі Йдеться про місто Любомль. Саме там нещодавно лісничому Любомльського лісництва ДП "Любомльське ЛГ"вдалося зазнімкувати косулю.«У досить рухливому, шумному місці дорогу перебігала… дика косуля. Сталося це біля ресторану «Надія», що біля автотраси Володимир-Волинський – Брест, близько 10 години ранку. Тварина спочатку вибігла з-за поодиноких кущиків і кинулася в один бік, потім – перебігла на іншу сторону і втекла. Ось так довірливо косуля вийшла погуляти у місто до людей», - йдеться у дописі.

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