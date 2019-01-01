11-річну дівчинку з Одещини, яку шукали шість днів, знайшли мертвою у вигрібній ямі
Сьогодні, 21:48
У смт. Іванівка Одеської області у середу, 19 червня, знайшли труп 11-річної Дарини Лук`яненко.
Про це повідомили у Нацполіції.
Тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі одного із приватних будинків. Наразі його дістають звідти.
Відомо, що власником помешкання є 25-річний чоловік. Його затримали та допитують.
Місцеві ЗМІ зазначають, що будинок, де знайшли тіло Дарини, дівчинка щодня минала по дорозі на танцювальний гурток. Ще в перший день пошуків на це подвір’я правоохоронців привели службові собаки, проте тоді на це не звернули увагу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Нацполіції.
Тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі одного із приватних будинків. Наразі його дістають звідти.
Відомо, що власником помешкання є 25-річний чоловік. Його затримали та допитують.
Місцеві ЗМІ зазначають, що будинок, де знайшли тіло Дарини, дівчинка щодня минала по дорозі на танцювальний гурток. Ще в перший день пошуків на це подвір’я правоохоронців привели службові собаки, проте тоді на це не звернули увагу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
капець( дитина ще могла бути жива, коли собаки привели пошукову групу на це подвір'я(
Останні новини
11-річну дівчинку з Одещини, яку шукали шість днів, знайшли мертвою у вигрібній ямі
Сьогодні, 21:48
Екс-поліцейського Єпіфановича, через якого загинули таксист і його пасажирка, намагалися звільнити з-під варти
Сьогодні, 21:35