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11-річну дівчинку з Одещини, яку шукали шість днів, знайшли мертвою у вигрібній ямі

11-річну дівчинку з Одещини, яку шукали шість днів, знайшли мертвою у вигрібній ямі
У смт. Іванівка Одеської області у середу, 19 червня, знайшли труп 11-річної Дарини Лук`яненко.

Про це повідомили у Нацполіції.

Тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі одного із приватних будинків. Наразі його дістають звідти.

Відомо, що власником помешкання є 25-річний чоловік. Його затримали та допитують.

Місцеві ЗМІ зазначають, що будинок, де знайшли тіло Дарини, дівчинка щодня минала по дорозі на танцювальний гурток. Ще в перший день пошуків на це подвір’я правоохоронців привели службові собаки, проте тоді на це не звернули увагу.

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Теги: Дарина Лук`яненко, смерть, Одещина, розшук
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Коментарі 1
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капець( дитина ще могла бути жива, коли собаки привели пошукову групу на це подвір'я(
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