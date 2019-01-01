11-річну дівчинку з Одещини, яку шукали шість днів, знайшли мертвою у вигрібній ямі

У смт. Іванівка Одеської області у середу, 19 червня, знайшли труп 11-річноїПро це повідомили у Нацполіції.Тіло дівчинки виявили у вигрібній ямі одного із приватних будинків. Наразі його дістають звідти.Відомо, що власником помешкання є 25-річний чоловік. Його затримали та допитують.Місцеві ЗМІ зазначають, що будинок, де знайшли тіло Дарини, дівчинка щодня минала по дорозі на танцювальний гурток. Ще в перший день пошуків на це подвір’я правоохоронців привели службові собаки, проте тоді на це не звернули увагу.