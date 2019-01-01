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У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином

У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином
Сьогодні, 19 червня, в обласному центрі Волині співробітники управління стратегічних розслідувань та слідчого управління поліції області виявили у 45-річного лучанина зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Санкціоновані обшуки провели в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час огляду автомобіля BМW, який належить лучанину, поліцейські вилучили пістолет «Zoraki» та набої калібру 9 мм. Під час проведення обшуку за місцем проживання волинянина правоохоронці виявили та вилучили, зокрема, ручний кулемет Калашникова, два пістолети, один із ознаками переробки, стволи до гвинтівок, глушники, магазин до АК, набої калібру 7,62 мм, а також пакунок із бурштином.

Вилучене направили на дослідження.

У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином
У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином
У лучанина вдома і в автомобілі знайшли арсенал зброї і пакунок з бурштином



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Теги: зброя, бурштин, Луцьк, обшуки
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