Луцький стадіон готують до чемпіонату Європи





Про це повідомляють на



«Авангард» готують др Суперліги Кубку Європи з багатоборств (European Combined Events Team Championships Super Leaguе). European Athletics, we are ready», - йдеться у дописі.



Також представники ФЛАВО повідомили, що на головній арені Волині оновлять бігову доріжку та сектори.



Зауважимо, 6-7 липня 2019 року луцький «Авангард» прийматиме Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства. Щоб поборотися за перемогу в турнірі, на Волинь приїдуть представники восьми найсильніших європейських команд, включаючи збірну України.

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