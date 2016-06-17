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Луцький стадіон готують до чемпіонату Європи

Луцький стадіон готують до чемпіонату Європи
Луцький стадіон «Авангард» готують до Суперліги командного чемпіонату Європи з багатоборства.

Про це повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області у Facebook.

«Авангард» готують др Суперліги Кубку Європи з багатоборств (European Combined Events Team Championships Super Leaguе). European Athletics, we are ready», - йдеться у дописі.

Також представники ФЛАВО повідомили, що на головній арені Волині оновлять бігову доріжку та сектори.

Зауважимо, 6-7 липня 2019 року луцький «Авангард» прийматиме Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства. Щоб поборотися за перемогу в турнірі, на Волинь приїдуть представники восьми найсильніших європейських команд, включаючи збірну України.

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Теги: чемпіонат, Авенгард, стадіон, Луцьк
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