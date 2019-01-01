вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20 червня на Волині: гортаючи календар

20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає громадський активіст та журналіст Дмитро Безвербний (на фото).

Також особисте свято цього дня у випускового редактора Ольги Дацюк і поета Віталія Ткачука.

За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас.

Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

20 червня 2009 року тодішньому голові Волинської ОДА Миколі Романюку вручили нагрудний знак «Почесний працівник Державного департаменту України з питань виконання покарань».

20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Душив, а потім роздягнув: подробиці страшної смерті 11-річної Дарини Лук'яненко
Сьогодні, 00:10
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З квартири загиблого нардепа Тимчука ймовірно зникли коштовності, – поліція
19 червень, 23:10
Луцький стадіон готують до чемпіонату Європи
19 червень, 22:40
«Гуляла» біля ресторану: на Волині серед міста побачили дику косулю
19 червень, 22:15
Схожі новини
19 червня на Волині: гортаючи календар 19 червня на Волині: гортаючи календар
19 червень, 00:00
18 червня на Волині: гортаючи календар 18 червня на Волині: гортаючи календар
18 червень, 00:00
16 червня на Волині: гортаючи календар 16 червня на Волині: гортаючи календар
16 червень, 00:00
15 червня на Волині: гортаючи календар 15 червня на Волині: гортаючи календар
15 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Душив, а потім роздягнув: подробиці страшної смерті 11-річної Дарини Лук'яненко
Сьогодні, 00:10
 0
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З квартири загиблого нардепа Тимчука ймовірно зникли коштовності, – поліція
19 червень, 23:10
 0
Луцький стадіон готують до чемпіонату Європи
19 червень, 22:40
 0
«Гуляла» біля ресторану: на Волині серед міста побачили дику косулю
19 червень, 22:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿