З квартири загиблого нардепа Тимчука ймовірно зникли коштовності, – поліція
19 червень, 23:10
Правоохоронці повідомили нові факти з місця загибелі народного депутата Дмитра Тимчука.
Ймовірно, з квартири нардепа зникли цінні речі, - повідомляє ТСН.
"У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів.На даний час за цим фактом проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин", - ідеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
Нагадаємо, 19 червня знайшли застреленим Дмитра Тимчука. За словами його колеги Антона Геращенка, Тимчук завдав собі смертельного поранення під час чищення нагородного пістолета.
Правоохоронці наразі розглядають три версії загибелі народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю.
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Ймовірно, з квартири нардепа зникли цінні речі, - повідомляє ТСН.
"У ході проведення слідчих дій особа, близька до загиблого народного депутата, заявила про ймовірну відсутність декількох ювелірних виробів.На даний час за цим фактом проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин", - ідеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
Нагадаємо, 19 червня знайшли застреленим Дмитра Тимчука. За словами його колеги Антона Геращенка, Тимчук завдав собі смертельного поранення під час чищення нагородного пістолета.
Правоохоронці наразі розглядають три версії загибелі народного депутата: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю.
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