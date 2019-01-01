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У центрі для алко- та наркозалежних у Гаразджі – теж обшуки. ВІДЕО

У центрі для алко- та наркозалежних у Гаразджі – теж обшуки. ВІДЕО
У відділенні реабілітаційного центру “Ренесанс”, що на вулиці Володимирській у Луцьку, правоохоронці 19 червня провели обшуки. Утім, як виявилося, цього ж дня обшукали і відділення центру у селі Гаразджа.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У реабілітаційному центрі “Ренесанс” лікують алко- та наркозалежних. На сайті обіцяють догляд професіоналів, курси англійської, різні фізіотерапевтичні процедури, серед яких навіть соляна кімната та аромотерапія. Також хваляться подякою міського голови за “активну соціальну діяльність”.

Батько одного з пацієнтів каже – за таке лікування доводилось платити 10 тисяч гривень у місяць. Але не все так ідеально, як пишуть на сайті. Наприклад, у сина забрали мобільний. А подзвонити до рідних можна було лише раз в тиждень.

До слова, раніше у приміщенні реабілітаційного центру, що в Гаразджі, працював подібний центр “Волна +”. Там також лікували наркозалежних. Його закрили у листопаді 2017 року після обшуків правоохоронців. Виявилось, що пацієнтів там утримували незаконно.

Нагадаємо, у секторі комунікації поліції Волині Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що обшуки здійснювало Головне управління Нацполіції у Волинській області, зокрема – відділ боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з прикордонниками.

Інформують, що заходи тривають в рамках розслідування кримінальних проваджень. Додають, що загрози безпеці людей немає.




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Теги: обшуки, реабілітаційний центр, Луцьк, Гаразджа
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