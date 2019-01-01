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«Люди навіть сварилися за пончики»: на Світязі – туристичний бум. ВІДЕО

«Люди навіть сварилися за пончики»: на Світязі – туристичний бум. ВІДЕО
Не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися. Кількість відпочивальників на Світязі суттєво збільшилась порівняно з попередніми роками.

Про це йдеться у сюжеті «Сфера ТВ».

Однією з причин вважають «європеїзацію» тамтешньої інфраструктури, адже вже другий рік на центральній набережній села Світязь облаштовують пляж, адміністрація Шацького національного парку разом із підприємцями оновила більшість елементів інфраструктури: парасольки, доріжки, пірси. Цьогоріч долучилася і влада, збудувавши пішохідні доріжки та огородження обабіч дороги навпроти пляжу.

Відпочивальники такими змінами залишилися задоволені і зазначають, що з кожним роком на Світязі стає гарніше та комфортніше.

«Ми відпочивали у своїй області на Білому озері і їздили на море, але тут нам подобається більше», - каже відпочивальник Ярослав з Рівненщини.

У будні відпочивальників не дуже багато, проте на свята кількість охочих відпочити збільшується в рази. Так, на Трійцю на пляжах був справжнісінький туристичний бум.

«Центральний пляж прийняв велику кількість людей. Ми не очікували такого, тому що жодного року стільки відпочивальників не було», - розповідає директорка Шацького національного парку Марія Христецька.

Через такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.

«Навіть були такі ситуації, що люди сварилися за пончики, тому що всім не вистачало», - додає очільниця нацпарку.


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Теги: пончики, Світязь, набережна, туристи, бум
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