«Люди навіть сварилися за пончики»: на Світязі – туристичний бум. ВІДЕО





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Однією з причин вважають «європеїзацію» тамтешньої інфраструктури, адже вже другий рік на центральній набережній села Світязь облаштовують пляж, адміністрація Шацького національного парку разом із підприємцями оновила більшість елементів інфраструктури: парасольки, доріжки, пірси. Цьогоріч долучилася і влада, збудувавши пішохідні доріжки та огородження обабіч дороги навпроти пляжу.



Відпочивальники такими змінами залишилися задоволені і зазначають, що з кожним роком на Світязі стає гарніше та комфортніше.



«Ми відпочивали у своїй області на Білому озері і їздили на море, але тут нам подобається більше», - каже відпочивальник Ярослав з Рівненщини.



У будні відпочивальників не дуже багато, проте на свята кількість охочих відпочити збільшується в рази. Так, на Трійцю на пляжах був справжнісінький туристичний бум.



«Центральний пляж прийняв велику кількість людей. Ми не очікували такого, тому що жодного року стільки відпочивальників не було», - розповідає директорка Шацького національного парку Марія Христецька.



Через такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.



«Навіть були такі ситуації, що люди сварилися за пончики, тому що всім не вистачало», - додає очільниця нацпарку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не зважаючи на початок відпочинкового сезону, Волинь вже має чим похвалитися. Кількість відпочивальників на Світязі суттєво збільшилась порівняно з попередніми роками.Про це йдеться у сюжеті « Сфера ТВ ».Однією з причин вважають «європеїзацію» тамтешньої інфраструктури, адже вже другий рік на центральній набережній села Світязь облаштовують пляж, адміністрація Шацького національного парку разом із підприємцями оновила більшість елементів інфраструктури: парасольки, доріжки, пірси. Цьогоріч долучилася і влада, збудувавши пішохідні доріжки та огородження обабіч дороги навпроти пляжу.Відпочивальники такими змінами залишилися задоволені і зазначають, що з кожним роком на Світязі стає гарніше та комфортніше.«Ми відпочивали у своїй області на Білому озері і їздили на море, але тут нам подобається більше», - каже відпочивальникз Рівненщини.У будні відпочивальників не дуже багато, проте на свята кількість охочих відпочити збільшується в рази. Так, на Трійцю на пляжах був справжнісінький туристичний бум.«Центральний пляж прийняв велику кількість людей. Ми не очікували такого, тому що жодного року стільки відпочивальників не було», - розповідає директорка Шацького національного паркуЧерез такий неочікуваний наплив туристів в місцевих магазинах виник «дефіцит» продуктів.«Навіть були такі ситуації, що люди сварилися за пончики, тому що всім не вистачало», - додає очільниця нацпарку.

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