В аварії загинув син власника пивоварні «Волинський Бровар»





Нещодавно стало відомо, що 24-річний загиблий – син підприємця із Березного Миколи Іващишина, який, зокрема, володіє маркою «Волинський Бровар», пише



Батько загиблого також є власником підприємства «Еверест Сталь», пабу «Пилорама», супермаркету «Бочка», а також будівельним магазином у Березному.



У день загибелі сина він опублікував допис у соцмережі.







Нагадаємо, смертельна автотроща сталася на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка 18 червня близько сьомої години ранку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 червня в селі Колоденка біля Рівного трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули 24-річний та 25-річний водії легковиків Volkswagen Passat та Ford Focus, які зіткнулися лоб у лоб.Нещодавно стало відомо, що 24-річний загиблий – син підприємця із Березного, який, зокрема, володіє маркою «Волинський Бровар», пише Рівне Медіа Батько загиблого також є власником підприємства «Еверест Сталь», пабу «Пилорама», супермаркету «Бочка», а також будівельним магазином у Березному.У день загибелі сина він опублікував допис у соцмережі.Нагадаємо, смертельнана автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка 18 червня близько сьомої години ранку.висловлює співчуття родині та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію