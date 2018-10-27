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В аварії загинув син власника пивоварні «Волинський Бровар»

В аварії загинув син власника пивоварні «Волинський Бровар»
18 червня в селі Колоденка біля Рівного трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули 24-річний та 25-річний водії легковиків Volkswagen Passat та Ford Focus, які зіткнулися лоб у лоб.

Нещодавно стало відомо, що 24-річний загиблий – син підприємця із Березного Миколи Іващишина, який, зокрема, володіє маркою «Волинський Бровар», пише Рівне Медіа.

Батько загиблого також є власником підприємства «Еверест Сталь», пабу «Пилорама», супермаркету «Бочка», а також будівельним магазином у Березному.

У день загибелі сина він опублікував допис у соцмережі.



Нагадаємо, смертельна автотроща сталася на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка 18 червня близько сьомої години ранку.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.


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Теги: Волинський бровар, аварія, Рівненщина, ДТП, смерть
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