В аварії загинув син власника пивоварні «Волинський Бровар»
Сьогодні, 06:50
18 червня в селі Колоденка біля Рівного трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули 24-річний та 25-річний водії легковиків Volkswagen Passat та Ford Focus, які зіткнулися лоб у лоб.
Нещодавно стало відомо, що 24-річний загиблий – син підприємця із Березного Миколи Іващишина, який, зокрема, володіє маркою «Волинський Бровар», пише Рівне Медіа.
Батько загиблого також є власником підприємства «Еверест Сталь», пабу «Пилорама», супермаркету «Бочка», а також будівельним магазином у Березному.
У день загибелі сина він опублікував допис у соцмережі.
Нагадаємо, смертельна автотроща сталася на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка 18 червня близько сьомої години ранку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
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Нещодавно стало відомо, що 24-річний загиблий – син підприємця із Березного Миколи Іващишина, який, зокрема, володіє маркою «Волинський Бровар», пише Рівне Медіа.
Батько загиблого також є власником підприємства «Еверест Сталь», пабу «Пилорама», супермаркету «Бочка», а також будівельним магазином у Березному.
У день загибелі сина він опублікував допис у соцмережі.
Нагадаємо, смертельна автотроща сталася на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка 18 червня близько сьомої години ранку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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