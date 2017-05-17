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Встановили поріг «склав/не склав» для ЗНО з іноземних мов

Встановили поріг «склав/не склав» для ЗНО з іноземних мов
В Українському центрі оцінювання якості освіти визначилися з порогом для ЗНО з чотирьох іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської.

Про це пише Osvita.ua.

Експертна комісія УЦОЯО, засідання якої відбулося у середу, 19 червня, вирішила, що поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох іноземних мов у 2019 році буде однаковим для усіх мовних тестів і дорівнюватиме 19 тестовим балам.

Усі учасники тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів.

До 20 червня будуть оголошені результати, отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Як відомо, результати ЗНО з іноземних мов також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс вивчення предметів. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з іноземної мови, дорівнював 72 тестовим балам.

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Теги: ЗНО, іноземна мова, поріг, тести
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