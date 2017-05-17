Встановили поріг «склав/не склав» для ЗНО з іноземних мов





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Експертна комісія УЦОЯО, засідання якої відбулося у середу, 19 червня, вирішила, що поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох іноземних мов у 2019 році буде однаковим для усіх мовних тестів і дорівнюватиме 19 тестовим балам.



Усі учасники тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів.



До 20 червня будуть оголошені результати, отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.



Як відомо, результати ЗНО з іноземних мов також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс вивчення предметів. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.



Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з іноземної мови, дорівнював 72 тестовим балам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Українському центрі оцінювання якості освіти визначилися з порогом для ЗНО з чотирьох іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської.Про це пише Osvita.ua Експертна комісія УЦОЯО, засідання якої відбулося у середу, 19 червня, вирішила, що поріг «склав/не склав» для зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох іноземних мов у 2019 році буде однаковим для усіх мовних тестів і дорівнюватиме 19 тестовим балам.Усі учасники тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів.До 20 червня будуть оголошені результати, отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.Як відомо, результати ЗНО з іноземних мов також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс вивчення предметів. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з іноземної мови, дорівнював 72 тестовим балам.

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