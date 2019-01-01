На Волині – найменше зареєстрованих кандидатів в нардепи-мажоритарники

Волинь поки пасе задніх за темпами реєстрації кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах.Станом на 02:30 20 червня Центральна виборча комісія зареєструвала лише 9 кандидатів у нардепи від 5 округів Волині.Для порівняння, у сусідній Рівненщині – 10 зареєстрованих кандидатів у нардепи від 5 округів. Від Тернопільщини та Сумщини вже зареєстрували по 11 кандидатів. Від Харківщини – 30, щоправда, тут – аж 12 округів.Рекордсмен – Дніпропетровська область, де станом на початок доби 20 червня зареєстрували 73 кандидати у 17 округах.Нагадаємо, найбільше(міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони). Тут таких троє -(тимчасово не працює, самовисування), чинний народний депутат України(самовисування), підприємець(самовисування).