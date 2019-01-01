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На Волині – найменше зареєстрованих кандидатів в нардепи-мажоритарники

На Волині – найменше зареєстрованих кандидатів в нардепи-мажоритарники
Волинь поки пасе задніх за темпами реєстрації кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах.

Станом на 02:30 20 червня Центральна виборча комісія зареєструвала лише 9 кандидатів у нардепи від 5 округів Волині.

Для порівняння, у сусідній Рівненщині – 10 зареєстрованих кандидатів у нардепи від 5 округів. Від Тернопільщини та Сумщини вже зареєстрували по 11 кандидатів. Від Харківщини – 30, щоправда, тут – аж 12 округів.

Рекордсмен – Дніпропетровська область, де станом на початок доби 20 червня зареєстрували 73 кандидати у 17 округах.

Нагадаємо, найбільше зареєстрованих кандидатів наразі в окрузі №19 (міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони). Тут таких троє - Василь Згоранець (тимчасово не працює, самовисування), чинний народний депутат України Ігор Гузь (самовисування), підприємець Микола Юнак (самовисування).

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Теги: ЦВК, кандидати, реєстрація, вибори, Волинь
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