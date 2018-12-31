Брат Пустовіта, якого судять за хабар, може уникнути покарання

Тараса Пустовіта визнали винним у шахрайстві, і відправив справу на новий розгляд.



Про це повідомляє видання "



Зауважимо, Тарас Пустовіт – брат виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, у січні 2015-го року оперативники затримали тоді заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта після передачі йому 8-ми тисяч доларів. Кошти у його автівці передала острозька перевізниця Валентина Андрейченко нібито за сприяння у перемозі на конкурсі автоперевезень на Рівненщині.



Після цього перевізниця написала заяву, в якій стверджувала, що раніше давала посадовцю з цією ж метою ще три тисячі доларів хабара.



Однак суд не знайшов достатніх доказів передачі попереднього хабара. А в передачі 8-ми тисяч доларів побачив шахрайство, а не вимагання неправомірної вигоди.



Тож Дубенський міськрайонний суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві. Призначив позбавлення волі на два роки, звільнив від цього покарання, встановив іспитовий строк на два роки і присудив відвідувати психолога.



Прокуратура Рівненської області з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію. Рівненський апеляційний суд розглядати справу відмовився. Не зміг утворити необхідний для цього склад суду.



Справу спрямували у Волинський апеляційний суд. Суд 12-го червня своєю ухвалою скасував вирок суду першої інстанції і призначив розглядати справу по-новому.



Таку ухвалу винесла колегія суддів Віктор Гапончук, Олег Клок і Віталій Денісов.



Тепер, під час нового розгляду справи, доводити прокуратурі вину посадовця прокуратурі буде ще складніше.



Адже у січні 2019-го року з’явилося роз’яснення Верховного Суду, яке можна інтерпритувати так, що віддаючи справу до суду, прокуратура не дотрималася усіх вимог закону. І частину доказів, які врахував суд першої інстанції, тепер суд може визнати недопустимими.



Зважаючи на ризик визнання частини доказів недопустимими, завдяки ініціативності прокуратури, екс-посадовець може уникнути навіть іспитового строку і відвідувань психолога, як це визначив Дубенський суд (суддя Олександра Жуковська).



У самій прокуратурі вірять що екс-посадовця таки визнають винним у хабарництві за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а не в шахрайстві, як це зробив Дубенський районний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський апеляційний суд у відповідь на скаргу прокуратури скасував вирок суду першої інстанції, яким екс-заступника голови Рівненської облдержадміністраціївизнали винним у шахрайстві, і відправив справу на новий розгляд.Про це повідомляє видання " Четверта влада ".Зауважимо, Тарас Пустовіт – брат виконувача повноважень Луцького міського головиНагадаємо, у січні 2015-го року оперативники затримали тоді заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта після передачі йому 8-ми тисяч доларів. Кошти у його автівці передала острозька перевізницянібито за сприяння у перемозі на конкурсі автоперевезень на Рівненщині.Після цього перевізниця написала заяву, в якій стверджувала, що раніше давала посадовцю з цією ж метою ще три тисячі доларів хабара.Однак суд не знайшов достатніх доказів передачі попереднього хабара. А в передачі 8-ми тисяч доларів побачив шахрайство, а не вимагання неправомірної вигоди.Тож Дубенський міськрайонний суд виправдав екс-посадовця у злочині щодо вимагання та отримання хабара, але визнав винним у шахрайстві. Призначив позбавлення волі на два роки, звільнив від цього покарання, встановив іспитовий строк на два роки і присудив відвідувати психолога.Прокуратура Рівненської області з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію. Рівненський апеляційний суд розглядати справу відмовився. Не зміг утворити необхідний для цього склад суду.Справу спрямували у Волинський апеляційний суд. Суд 12-го червня своєю ухвалою скасував вирок суду першої інстанції і призначив розглядати справу по-новому.Таку ухвалу винесла колегія суддівТепер, під час нового розгляду справи, доводити прокуратурі вину посадовця прокуратурі буде ще складніше.Адже у січні 2019-го року з’явилося роз’яснення Верховного Суду, яке можна інтерпритувати так, що віддаючи справу до суду, прокуратура не дотрималася усіх вимог закону. І частину доказів, які врахував суд першої інстанції, тепер суд може визнати недопустимими.Зважаючи на ризик визнання частини доказів недопустимими, завдяки ініціативності прокуратури, екс-посадовець може уникнути навіть іспитового строку і відвідувань психолога, як це визначив Дубенський суд (суддя).У самій прокуратурі вірять що екс-посадовця таки визнають винним у хабарництві за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а не в шахрайстві, як це зробив Дубенський районний суд.

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