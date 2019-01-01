Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Сьогодні, 08:45
Луцькі правоохоронці розпочали обшуки у реабілітаційних центрах «Ренесанс». Зазначають, що вони зламали двері, вікна та перевернули все вверх дном.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тишавецький.
Нагадаємо, поліцейські обшукали відділення реабілітаційного центру «Ренесанс» на вулиці Володимирській у Луцьку та у селі Гаразджа.
«Накипіло! Сьогодні «правоохоронні органи» - назвемо їх так, вломилися в реабілітаційні центри Луцька. Вибиті вікна і двері, розкидані речі і документи... Люди, хворі та залежні люди отримали шанс на порятунок, втрачають його з-за чиєїсь «роботи» – пише він.
«Можливо не ідеально, можливо з помилками, але хлопці кладуть свій час, бажання і можливості на вівтар порятунку життів резидентів і їх сімей! І врятованих життів багато!» – йдеться у дописі.
Також чоловік зазначив, що «Ренесанс-Луцьк» провів багато заходів з облагороджування міста та купу профілактичних занять з молоддю з різних навчальних закладів.
«Проведено чимала кількість заходів щодо зниження наркотрафіку, як-то – зафарбовування інтернет адрес (ця робота проводилася спільно з поліцією)» – пише Олександр Тишавецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тишавецький.
Нагадаємо, поліцейські обшукали відділення реабілітаційного центру «Ренесанс» на вулиці Володимирській у Луцьку та у селі Гаразджа.
«Накипіло! Сьогодні «правоохоронні органи» - назвемо їх так, вломилися в реабілітаційні центри Луцька. Вибиті вікна і двері, розкидані речі і документи... Люди, хворі та залежні люди отримали шанс на порятунок, втрачають його з-за чиєїсь «роботи» – пише він.
«Можливо не ідеально, можливо з помилками, але хлопці кладуть свій час, бажання і можливості на вівтар порятунку життів резидентів і їх сімей! І врятованих життів багато!» – йдеться у дописі.
Також чоловік зазначив, що «Ренесанс-Луцьк» провів багато заходів з облагороджування міста та купу профілактичних занять з молоддю з різних навчальних закладів.
«Проведено чимала кількість заходів щодо зниження наркотрафіку, як-то – зафарбовування інтернет адрес (ця робота проводилася спільно з поліцією)» – пише Олександр Тишавецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Як мені відомо там тримали незаконно людей
Лікування там не дуже, а грошей викачують багато.
Останні новини
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 20 червня
Сьогодні, 09:00
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Сьогодні, 08:45