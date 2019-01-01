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Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО

Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Луцькі правоохоронці розпочали обшуки у реабілітаційних центрах «Ренесанс». Зазначають, що вони зламали двері, вікна та перевернули все вверх дном.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Тишавецький.

Нагадаємо, поліцейські обшукали відділення реабілітаційного центру «Ренесанс» на вулиці Володимирській у Луцьку та у селі Гаразджа.

«Накипіло! Сьогодні «правоохоронні органи» - назвемо їх так, вломилися в реабілітаційні центри Луцька. Вибиті вікна і двері, розкидані речі і документи... Люди, хворі та залежні люди отримали шанс на порятунок, втрачають його з-за чиєїсь «роботи» – пише він.

«Можливо не ідеально, можливо з помилками, але хлопці кладуть свій час, бажання і можливості на вівтар порятунку життів резидентів і їх сімей! І врятованих життів багато!» – йдеться у дописі.

Також чоловік зазначив, що «Ренесанс-Луцьк» провів багато заходів з облагороджування міста та купу профілактичних занять з молоддю з різних навчальних закладів.

«Проведено чимала кількість заходів щодо зниження наркотрафіку, як-то – зафарбовування інтернет адрес (ця робота проводилася спільно з поліцією)» – пише Олександр Тишавецький.
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО

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Теги: Ренесанс, обшуки, Луцьк
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Коментарі 2
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Як мені відомо там тримали незаконно людей
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Лікування там не дуже, а грошей викачують багато.
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