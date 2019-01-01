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У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ

У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У селі Дубове Ковельського району презентували проект рекреаційної зони.

Про це на сторінці «Рекреаційна зона за пасікою» повідомив сільський голова Дубового Роман Троцюк.

«В селі Дубове впродовж двадцяти років не було громадської водойми де жителі змогли б покупатися, відпочити. Водойму за благодійні кошти викопали. На даний час підготовлено площу для облаштування відпочинкової зони.

Було проведено два засідання робочих груп. На одному були присутні зацікавлені жителі громади та учні Дубівської школи, Були запропоновані основні елементи відпочинкової зони. На другому засіданні сільський голова та депутати с.Дубове шукали шляхи реалізації проекту. Можливості залучити партнерів та спонсорів. Було прийнято рішення залучити максимально жителів с. Дубове до реалізації даного проекту», – йдеться у дописі.

Роман Троцюк зауважив, що кожен депутат буде працювати по своєму округу. У громаді будуть збирати кошти та шукатимуть людей, готових долучитися до виконання робіт.

«Наше дозвілля великою мірою залежить від нас. Тільки ми в силах створити для себе гарні умови для відпочинку. Просимо долучитись небайдужих до проекту «Рекреаційна зона за пасікою». Для кращої комунікації створена відкрита група «Рекреаційна зона за пасікою» де будуть відображатися досягнення в реалізації проекту, повідомлятися про кількість зібраних коштів, звітуватися про їх використання», – пише сільський голова.

«Будемо раді співпраці. Чекаємо з нетерпінням Вас в нашій спільноті. Підготовлену візуалізацію проекту «Рекреаційної зони за пасікою» пропоную Вашій увазі», – резюмував Роман Троцюк.

У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ

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Теги: проект, зона, відпочинок, Волинь, Дубове
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