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Курс валют у Луцьку на 20 червня

Курс валют у Луцьку на 20 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.182, а продаж - 26.543.

Євро при купівлі становить - 29.248, продажу - 29.826.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.418.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.654, продаж - 7.071.

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Теги: курс валют, Луцьк
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