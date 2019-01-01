20 червня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони
Сьогодні, 09:21
20 червня 2019 року в народному календарі відзначають Федота літнього. З цього дня дозволяється купатися у водоймах. До цього часу купатися було заборонено.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 20 червня
– Дощ на Федота – до поганого урожаю жита.
– Гарна погода на Федота – буде багатий урожай.
– Грім гримить 20 червня – очікуйте погану погоду на декілька днів.
Що можна робити 20 червня
1. Можна 20 червня сміливо купатися в озерах і ріках – русалки і водяні нікому не завдадуть шкоди
Що не можна робити 20 червня
1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
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Іменини сьогодні святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 20 червня
– Дощ на Федота – до поганого урожаю жита.
– Гарна погода на Федота – буде багатий урожай.
– Грім гримить 20 червня – очікуйте погану погоду на декілька днів.
Що можна робити 20 червня
1. Можна 20 червня сміливо купатися в озерах і ріках – русалки і водяні нікому не завдадуть шкоди
Що не можна робити 20 червня
1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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