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20 червня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони

20 червня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони
20 червня 2019 року в народному календарі відзначають Федота літнього. З цього дня дозволяється купатися у водоймах. До цього часу купатися було заборонено.

Іменини сьогодні святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір, - пише 24 канал.


Народні прикмети на 20 червня

– Дощ на Федота – до поганого урожаю жита.

– Гарна погода на Федота – буде багатий урожай.

– Грім гримить 20 червня – очікуйте погану погоду на декілька днів.

Що можна робити 20 червня

1. Можна 20 червня сміливо купатися в озерах і ріках – русалки і водяні нікому не завдадуть шкоди

Що не можна робити 20 червня

1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

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Теги: 20 червня, свято
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