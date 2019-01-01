20 червня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони

20 червня 2019 року в народному календарі відзначають Федота літнього. З цього дня дозволяється купатися у водоймах. До цього часу купатися було заборонено.Іменини сьогодні святкують: Анна, Богдан, Борис, Валерія, Василь, Зінаїда, Іван, Лук’ян, Марія, Степан, Тарас, Федір, - пише 24 канал.– Дощ на Федота – до поганого урожаю жита.– Гарна погода на Федота – буде багатий урожай.– Грім гримить 20 червня – очікуйте погану погоду на декілька днів.1. Можна 20 червня сміливо купатися в озерах і ріках – русалки і водяні нікому не завдадуть шкоди1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.