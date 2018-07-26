Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО

Небайдужі вичистили 10 кілометрів водного шляху річки Стир.Про це йдеться на сторінці Волинська Фундація.Прибирання відбулось 19 червня та тривало майже 8 годин.«Цю акцію на початку літа уже втретє організовує Волинська Фундація та ANTAR, яку свого часу ініціював. Цього року долучилися до неї 17 людей.Діставали з води пластикові пляшки, поліетилен та скляну тару. Не обійшлося і без решток мертвих тварин...» – зазначають у повідомленні.Маршрут пролягав від села Боратин до центрального пляжу Луцька.«Як написав Павло Данильчук: "Світ хтось робить кращим, а хтось його тупо засирає!".Тому сьогодні нам усім + до карми за хорошу роботу та гарний приклад для інших», – йдеться у дописі.