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Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО

Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Небайдужі вичистили 10 кілометрів водного шляху річки Стир.

Про це йдеться на сторінці Волинська Фундація.

Прибирання відбулось 19 червня та тривало майже 8 годин.

«Цю акцію на початку літа уже втретє організовує Волинська Фундація та ANTAR, яку свого часу ініціював Павло Данильчук. Цього року долучилися до неї 17 людей.

Діставали з води пластикові пляшки, поліетилен та скляну тару. Не обійшлося і без решток мертвих тварин...» – зазначають у повідомленні.

Маршрут пролягав від села Боратин до центрального пляжу Луцька.

«Як написав Павло Данильчук: "Світ хтось робить кращим, а хтось його тупо засирає!".

Тому сьогодні нам усім + до карми за хорошу роботу та гарний приклад для інших», – йдеться у дописі.

Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО

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Теги: сміття, Стир
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