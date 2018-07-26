Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Небайдужі вичистили 10 кілометрів водного шляху річки Стир.
Про це йдеться на сторінці Волинська Фундація.
Прибирання відбулось 19 червня та тривало майже 8 годин.
«Цю акцію на початку літа уже втретє організовує Волинська Фундація та ANTAR, яку свого часу ініціював Павло Данильчук. Цього року долучилися до неї 17 людей.
Діставали з води пластикові пляшки, поліетилен та скляну тару. Не обійшлося і без решток мертвих тварин...» – зазначають у повідомленні.
Маршрут пролягав від села Боратин до центрального пляжу Луцька.
«Як написав Павло Данильчук: "Світ хтось робить кращим, а хтось його тупо засирає!".
Тому сьогодні нам усім + до карми за хорошу роботу та гарний приклад для інших», – йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Волинська Фундація.
Прибирання відбулось 19 червня та тривало майже 8 годин.
«Цю акцію на початку літа уже втретє організовує Волинська Фундація та ANTAR, яку свого часу ініціював Павло Данильчук. Цього року долучилися до неї 17 людей.
Діставали з води пластикові пляшки, поліетилен та скляну тару. Не обійшлося і без решток мертвих тварин...» – зазначають у повідомленні.
Маршрут пролягав від села Боратин до центрального пляжу Луцька.
«Як написав Павло Данильчук: "Світ хтось робить кращим, а хтось його тупо засирає!".
Тому сьогодні нам усім + до карми за хорошу роботу та гарний приклад для інших», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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