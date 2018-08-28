На Заході України вдень очікують грози, град і шквали
Сьогодні, 09:54
На Заході України у четвер, 20 червня, вдень очікують грози, град та шквали.
Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом УкрГідрометцентру, 20 червня вдень у західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомлені.
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