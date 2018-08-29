На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду
Сьогодні, 10:17
Велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід у селі Вітоніж Рожищенського району. Біля місця, де купаються діти, стоїть нестерпний сморід.
Про це на своїй сторінці розповів місцевий атовець, активіст Микола Габдулхаков, - пише Район.Рожище.
«Дякуємо» орендарям земель села Вітоніж за «надзвичайно приємний і ароматний» відпочинок», – іронічно пише Микола.
Чоловік додає, що свідками такої неприємної картини стали ще й закордонні гості.
«Ваші діти відпочивають в таких же умовах? Особливо вражені були гості з Німеччини. Смердить неймовірно!» – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці розповів місцевий атовець, активіст Микола Габдулхаков, - пише Район.Рожище.
«Дякуємо» орендарям земель села Вітоніж за «надзвичайно приємний і ароматний» відпочинок», – іронічно пише Микола.
Чоловік додає, що свідками такої неприємної картини стали ще й закордонні гості.
«Ваші діти відпочивають в таких же умовах? Особливо вражені були гості з Німеччини. Смердить неймовірно!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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