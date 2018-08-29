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На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду

На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду
Велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід у селі Вітоніж Рожищенського району. Біля місця, де купаються діти, стоїть нестерпний сморід.

Про це на своїй сторінці розповів місцевий атовець, активіст Микола Габдулхаков, - пише Район.Рожище.

«Дякуємо» орендарям земель села Вітоніж за «надзвичайно приємний і ароматний» відпочинок», – іронічно пише Микола.

Чоловік додає, що свідками такої неприємної картини стали ще й закордонні гості.

«Ваші діти відпочивають в таких же умовах? Особливо вражені були гості з Німеччини. Смердить неймовірно!» – йдеться у дописі.

На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду
На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду
На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду

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Теги: сморід, річка
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