На Волині біля річки, де купаються люди, викинули величезну купу курячого посліду





Про це на своїй сторінці розповів місцевий атовець, активіст Микола Габдулхаков, - пише



«Дякуємо» орендарям земель села Вітоніж за «надзвичайно приємний і ароматний» відпочинок», – іронічно пише Микола.



Чоловік додає, що свідками такої неприємної картини стали ще й закордонні гості.



«Ваші діти відпочивають в таких же умовах? Особливо вражені були гості з Німеччини. Смердить неймовірно!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Велику кількість курячого посліду невідомі викинули на узбережжя річки Стохід у селі Вітоніж Рожищенського району. Біля місця, де купаються діти, стоїть нестерпний сморід.Про це на своїй сторінці розповів місцевий атовець, активіст, - пише Район.Рожище «Дякуємо» орендарям земель села Вітоніж за «надзвичайно приємний і ароматний» відпочинок», – іронічно пише Микола.Чоловік додає, що свідками такої неприємної картини стали ще й закордонні гості.«Ваші діти відпочивають в таких же умовах? Особливо вражені були гості з Німеччини. Смердить неймовірно!» – йдеться у дописі.

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