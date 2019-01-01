У Луцьку перекриють рух на одній вулиці





Про це йдеться у відповідному розпорядженні опулікованому на сайті Луцької міської ради.



Зазначається, що обмежать в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниці під час заходів 23 червня з 07.00 до 14.00.









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