У Польщі нагородили волинянку, яка рятувала поляків від злочинів

Анджей Дуда вперше надав медалі Virtus et Fraternitas (чеснота і братерство). Відтепер це відзначення призначатимуть за порятунок польських громадян у 1917-1990 роки. Урочисте надання медалей відбулося у Польському театрі у Варшаві. Серед нагороджених - волинянка Олександра Васейко.



Медалі призначено на клопотання Інституту Пілєцького, - пише

Директор цієї установи Войцєх Козловський зазначив, що це – дуже важлива місія: «Ми досліджуємо джерела, знаходимо родини, щоб історії про допомогу польським громадянам; допомогу, яка часто рятувала життя, могли бути почутими і щоб їх доцінили».



Войцєх Козловський подякував президентові Польщі за відзначення 14 осіб, які в переслідуваному, засудженому або приреченому до смерті бачили перш за все людину.



Virtus et Fraternitas є відповідником медалі Праведник народів світу. Серед відзначених є особи, які у період Другої світової війни рятували польських солдатів, засланих у Казахстан та євреїв, приречених до загибелі, а також громадянка України Олександра Васейко за порятунок поляків у часи волинського злочину.



Олександра Васейко, нині пенсіонерка, а колись працівниця колгоспу, яку односельчани називають бабою Шурою, не забула про вбитих поляків. Представляючи її історію, Інститут Пілецького повідомив, що її батько, Каленик Лукашко, до війни дружив із поляками, що мешкали в Островках та Волі Островецькій – обидва села знищили у воєнні роки. «Каленик допомагав польській родині ховатися в лісі. Коли він виявив, що їх також убили, показав доньці могили, які позначав хрестами, вирізаними на корі сусідніх дерев», – написав інститут, додавши, що навіть через 70 років Олександра Васейко пам’ятала про убитих і приносила квіти на їхні могили.

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Директор цієї установи Войцєх Козловський зазначив, що це – дуже важлива місія: «Ми досліджуємо джерела, знаходимо родини, щоб історії про допомогу польським громадянам; допомогу, яка часто рятувала життя, могли бути почутими і щоб їх доцінили».Войцєх Козловський подякував президентові Польщі за відзначення 14 осіб, які в переслідуваному, засудженому або приреченому до смерті бачили перш за все людину.Virtus et Fraternitas є відповідником медалі Праведник народів світу. Серед відзначених є особи, які у період Другої світової війни рятували польських солдатів, засланих у Казахстан та євреїв, приречених до загибелі, а також громадянка України Олександра Васейко за порятунок поляків у часи волинського злочину.Олександра Васейко, нині пенсіонерка, а колись працівниця колгоспу, яку односельчани називають бабою Шурою, не забула про вбитих поляків. Представляючи її історію, Інститут Пілецького повідомив, що її батько, Каленик Лукашко, до війни дружив із поляками, що мешкали в Островках та Волі Островецькій – обидва села знищили у воєнні роки. «Каленик допомагав польській родині ховатися в лісі. Коли він виявив, що їх також убили, показав доньці могили, які позначав хрестами, вирізаними на корі сусідніх дерев», – написав інститут, додавши, що навіть через 70 років Олександра Васейко пам’ятала про убитих і приносила квіти на їхні могили.

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