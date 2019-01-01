У луцькому парку розпочали ремонтувати центральну алею. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочався ремонт центральної алеї.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
«Розпочинається поточний ремонт центральної алеї парку. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
«Розпочинається поточний ремонт центральної алеї парку. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку під час ремонту дороги виявили унікальну «трилінку»
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