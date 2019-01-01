У луцькому парку розпочали ремонтувати центральну алею. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.



«Розпочинається поточний ремонт центральної алеї парку. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у дописі.



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