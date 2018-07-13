У Рівному під час розпалювання мангала вибухнула пляшка і двоє дітей отримали страшні опіки
Сьогодні, 11:13
У Рівному малолітні діти постражали від опіків.
До поліції учора, 19 червня, близько 20:30 надійшло повідомлення від лікарів, що у медзаклад із термічними опіками доставлені двоє семирічних дітей, - пише ГуНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що хлопчики гралися на вулиці Княгині Ольги за місцем проживання у дворі багатоповерхівки під наглядом батьків. За будинком їхній сусід у цей час розпалював мангал, тож діти побігли подивитися. Коли чоловік лив рідину для розпалювання, раптово загорілася та вибухнула пляшка. У двох хлопчиків, які стояли поруч, загорівся одяг. На крики дітей одразу прибігли батьки та викликали швидку медичну допомогу.
Потерпілих госпіталізували із термічних опіками 30% тіла. Стан дітей наразі тяжкий, однак загрози життю немає.
За фактом спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 128 Кримінального кодексу України.
Обоє хлопчиків, які закінчили перший клас, виховуються у повних і благополучних сім’ях.
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До поліції учора, 19 червня, близько 20:30 надійшло повідомлення від лікарів, що у медзаклад із термічними опіками доставлені двоє семирічних дітей, - пише ГуНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що хлопчики гралися на вулиці Княгині Ольги за місцем проживання у дворі багатоповерхівки під наглядом батьків. За будинком їхній сусід у цей час розпалював мангал, тож діти побігли подивитися. Коли чоловік лив рідину для розпалювання, раптово загорілася та вибухнула пляшка. У двох хлопчиків, які стояли поруч, загорівся одяг. На крики дітей одразу прибігли батьки та викликали швидку медичну допомогу.
Потерпілих госпіталізували із термічних опіками 30% тіла. Стан дітей наразі тяжкий, однак загрози життю немає.
За фактом спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 128 Кримінального кодексу України.
Обоє хлопчиків, які закінчили перший клас, виховуються у повних і благополучних сім’ях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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