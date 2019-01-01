Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
Сьогодні, 11:21
Відділення реабілітаційного центру «Ренесанс» у Луцьку та Гаразджі обшукали через те, що були заяви колишніх пацієнтів цих закладів про нелюдське ставлення.
Про це йшлося у четвер, 20 червня, під час брифінгу в ГУНП у Волинській області.
Заступник начальника слідчого управління поліції Волині Андрій Литвин розповів, що перевірки здійснили правоохоронці разом з прикордонниками на підставі звернення громадян, які раніше перебували у реабілітаційному центрі.
«Ми раніше розуміли, що такі центри є важливі. Раніше ми спілкувалися з людьми, які там перебували. Але після надходження заяв про те, що там нелюдське поводження з пацієнтами провели перевірку. Факти, про які нам повідомляли, підтвердилися», – сказав правоохоронець.
З’ясували, що осіб утримують незаконно, немає дозволів на проведення лікарської діяльності.
У результаті слідчих дій 4 особи затримали. Зараз вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Це жителі Луганської , Волинської та Київської областей.
У поліції Волині додали, що у псевдо реабілітаційних центрах, які обшукали, утримували понад 50 осіб. Вони підтвердили протиправність вчинення дій щодо них. Відомо, що їх наразі відпустили додому.
Нагадаємо, 19 червня у відділенні реабілітаційного центру «Ренесанс», що на вулиці Володимирській у Луцьку, правоохоронці провели обшуки. Утім, як виявилося, цього ж дня обшукали і відділення центру у селі Гаразджа.
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Про це йшлося у четвер, 20 червня, під час брифінгу в ГУНП у Волинській області.
Заступник начальника слідчого управління поліції Волині Андрій Литвин розповів, що перевірки здійснили правоохоронці разом з прикордонниками на підставі звернення громадян, які раніше перебували у реабілітаційному центрі.
«Ми раніше розуміли, що такі центри є важливі. Раніше ми спілкувалися з людьми, які там перебували. Але після надходження заяв про те, що там нелюдське поводження з пацієнтами провели перевірку. Факти, про які нам повідомляли, підтвердилися», – сказав правоохоронець.
З’ясували, що осіб утримують незаконно, немає дозволів на проведення лікарської діяльності.
У результаті слідчих дій 4 особи затримали. Зараз вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Це жителі Луганської , Волинської та Київської областей.
У поліції Волині додали, що у псевдо реабілітаційних центрах, які обшукали, утримували понад 50 осіб. Вони підтвердили протиправність вчинення дій щодо них. Відомо, що їх наразі відпустили додому.
Нагадаємо, 19 червня у відділенні реабілітаційного центру «Ренесанс», що на вулиці Володимирській у Луцьку, правоохоронці провели обшуки. Утім, як виявилося, цього ж дня обшукали і відділення центру у селі Гаразджа.
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