Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення

Відділення реабілітаційного центру «Ренесанс» у Луцьку та Гаразджі обшукали через те, що були заяви колишніх пацієнтів цих закладів про нелюдське ставлення.Про це йшлося у четвер, 20 червня, під час брифінгу в ГУНП у Волинській області.Заступник начальника слідчого управління поліції Волинірозповів, що перевірки здійснили правоохоронці разом з прикордонниками на підставі звернення громадян, які раніше перебували у реабілітаційному центрі.«Ми раніше розуміли, що такі центри є важливі. Раніше ми спілкувалися з людьми, які там перебували. Але після надходження заяв про те, що там нелюдське поводження з пацієнтами провели перевірку. Факти, про які нам повідомляли, підтвердилися», – сказав правоохоронець.З’ясували, що осіб утримують незаконно, немає дозволів на проведення лікарської діяльності.У результаті слідчих дій 4 особи затримали. Зараз вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. Це жителі Луганської , Волинської та Київської областей.У поліції Волині додали, що у псевдо реабілітаційних центрах, які обшукали, утримували понад 50 осіб. Вони підтвердили протиправність вчинення дій щодо них. Відомо, що їх наразі відпустили додому.Нагадаємо, 19 червня. Утім, як виявилося, цього ж дня обшукали і