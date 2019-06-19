У волинянки виявили рак: небайдужих просять допомогти з коштами





Про це пише видання



«У мами виявили рак. Діагноз Неходжкінська лімфома. Є можливість лікування в Ізраїлі, але для цього потрібні великі гроші. Дуже вилика кількість грошей пішла вже на обстеження в Німеччині. Просимо Вас підтримати матеріально», - йдеться у повідомлені.



Номер картки: Студент Алла Михайлівна 5168742727517462





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