У волинянки виявили рак: небайдужих просять допомогти з коштами
Сьогодні, 11:35
Рідні жительки Володимира-Волинського Алли Студент просять допомогти зібрати кошти для лікування за кордоном.
Про це пише видання Володимир медіа.
«У мами виявили рак. Діагноз Неходжкінська лімфома. Є можливість лікування в Ізраїлі, але для цього потрібні великі гроші. Дуже вилика кількість грошей пішла вже на обстеження в Німеччині. Просимо Вас підтримати матеріально», - йдеться у повідомлені.
Номер картки: Студент Алла Михайлівна 5168742727517462
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Про це пише видання Володимир медіа.
«У мами виявили рак. Діагноз Неходжкінська лімфома. Є можливість лікування в Ізраїлі, але для цього потрібні великі гроші. Дуже вилика кількість грошей пішла вже на обстеження в Німеччині. Просимо Вас підтримати матеріально», - йдеться у повідомлені.
Номер картки: Студент Алла Михайлівна 5168742727517462
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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