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У волинянки виявили рак: небайдужих просять допомогти з коштами

У волинянки виявили рак: небайдужих просять допомогти з коштами
Рідні жительки Володимира-Волинського Алли Студент просять допомогти зібрати кошти для лікування за кордоном.

Про це пише видання Володимир медіа.

«У мами виявили рак. Діагноз Неходжкінська лімфома. Є можливість лікування в Ізраїлі, але для цього потрібні великі гроші. Дуже вилика кількість грошей пішла вже на обстеження в Німеччині. Просимо Вас підтримати матеріально», - йдеться у повідомлені.

Номер картки: Студент Алла Михайлівна 5168742727517462

У волинянки виявили рак: небайдужих просять допомогти з коштами
У волинянки виявили рак: небайдужих просять допомогти з коштами

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Теги: рак, допомога
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