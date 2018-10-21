У Любомлі провели змагання серед рибалок. ФОТО





Першу рибину вдалося впіймати Андрієві Шульзі. За що він був нагороджений сумкою рибалки, - пише



Найменша рибина трапилась Валентинові Фіркові, а найважча – Юрієві Корольчуку (дзеркальний короп, масою 636 грамів). Обом учасникам організатори вручили спінінги.



Призерами за кількістю виловленої риби стали:



І місце – Юрій Грицюк (20 рибин), нагороджений мультиплікаторною котушкою.

ІІ місце – Володимир Маленюк (15 рибин), отримав приз – стільця.

ІІІ місце – Андрій Шишка (11 рибин), йому вручили 5-метрову вудку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі відбулись змагання приурочені до Дня міста. Сюди з'їхались позмагатись любителі риболовлі різних вікових категорій та статі.Першу рибину вдалося впіймати. За що він був нагороджений сумкою рибалки, - пише Кордон Найменша рибина трапилась, а найважча –(дзеркальний короп, масою 636 грамів). Обом учасникам організатори вручили спінінги.Призерами за кількістю виловленої риби стали:І місце –(20 рибин), нагороджений мультиплікаторною котушкою.ІІ місце –(15 рибин), отримав приз – стільця.ІІІ місце –(11 рибин), йому вручили 5-метрову вудку.

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