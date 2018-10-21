У Любомлі провели змагання серед рибалок. ФОТО
Сьогодні, 11:48
У Любомлі відбулись змагання приурочені до Дня міста. Сюди з'їхались позмагатись любителі риболовлі різних вікових категорій та статі.
Першу рибину вдалося впіймати Андрієві Шульзі. За що він був нагороджений сумкою рибалки, - пише Кордон.
Найменша рибина трапилась Валентинові Фіркові, а найважча – Юрієві Корольчуку (дзеркальний короп, масою 636 грамів). Обом учасникам організатори вручили спінінги.
Призерами за кількістю виловленої риби стали:
І місце – Юрій Грицюк (20 рибин), нагороджений мультиплікаторною котушкою.
ІІ місце – Володимир Маленюк (15 рибин), отримав приз – стільця.
ІІІ місце – Андрій Шишка (11 рибин), йому вручили 5-метрову вудку.
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Першу рибину вдалося впіймати Андрієві Шульзі. За що він був нагороджений сумкою рибалки, - пише Кордон.
Найменша рибина трапилась Валентинові Фіркові, а найважча – Юрієві Корольчуку (дзеркальний короп, масою 636 грамів). Обом учасникам організатори вручили спінінги.
Призерами за кількістю виловленої риби стали:
І місце – Юрій Грицюк (20 рибин), нагороджений мультиплікаторною котушкою.
ІІ місце – Володимир Маленюк (15 рибин), отримав приз – стільця.
ІІІ місце – Андрій Шишка (11 рибин), йому вручили 5-метрову вудку.
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