У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*





Прикраси, сувеніри, обереги та багато іншого – 22 та 23 червня в ТРЦ

«ПортCity» на 1-му поверсі.



«Проводимо літо разом з ТРЦ «ПортCity» – закликають у ТРЦ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках «Свята морозива» 22 та 23 червня у ТРЦ ПортCity відбудеться літній HandMade ярмарок, де лучани та гості міста зможуть придбати оригінальні подарунки, декор елементи та предмети інтер’єру.Прикраси, сувеніри, обереги та багато іншого – 22 та 23 червня в ТРЦ«ПортCity» на 1-му поверсі.«Проводимо літо разом з ТРЦ «ПортCity» – закликають у ТРЦ.

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