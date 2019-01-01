У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*
Сьогодні, 12:30
В рамках «Свята морозива» 22 та 23 червня у ТРЦ ПортCity відбудеться літній HandMade ярмарок, де лучани та гості міста зможуть придбати оригінальні подарунки, декор елементи та предмети інтер’єру.
Прикраси, сувеніри, обереги та багато іншого – 22 та 23 червня в ТРЦ
«ПортCity» на 1-му поверсі.
«Проводимо літо разом з ТРЦ «ПортCity» – закликають у ТРЦ.
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Прикраси, сувеніри, обереги та багато іншого – 22 та 23 червня в ТРЦ
«ПортCity» на 1-му поверсі.
«Проводимо літо разом з ТРЦ «ПортCity» – закликають у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*
Сьогодні, 12:30