вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*

У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*
В рамках «Свята морозива» 22 та 23 червня у ТРЦ ПортCity відбудеться літній HandMade ярмарок, де лучани та гості міста зможуть придбати оригінальні подарунки, декор елементи та предмети інтер’єру.

Прикраси, сувеніри, обереги та багато іншого – 22 та 23 червня в ТРЦ
«ПортCity» на 1-му поверсі.

«Проводимо літо разом з ТРЦ «ПортCity» – закликають у ТРЦ.

У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вбивство на Одещині Дар’ї Лук’яненко: на тілі дитини виявили ножові поранення
Сьогодні, 12:43
Чинив опір та шарпав інспектора за одяг: на Волині затримали рибного браконьєра
Сьогодні, 12:33
У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*
Сьогодні, 12:30
Поблизу будинку луцької спортсменки стався вибух: троє людей загинуло
Сьогодні, 12:15
На Київщині 21-річна дівчина заморила голодом понад 20 котів і собак
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки* Гостям дня народження «ПортCity» вручатимуть подарунки*
19 червень, 13:37
У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»* У «ПортCity» відбудеться «Свято морозива»*
18 червень, 14:07
У «ПортCity» – знижки на вихідних* У «ПортCity» – знижки на вихідних*
14 червень, 20:03
День народження «ПортCity»: чого ще чекати лучанам* День народження «ПортCity»: чого ще чекати лучанам*
13 червень, 17:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:46
 0
Вбивство на Одещині Дар’ї Лук’яненко: на тілі дитини виявили ножові поранення
Сьогодні, 12:43
 0
Чинив опір та шарпав інспектора за одяг: на Волині затримали рибного браконьєра
Сьогодні, 12:33
 0
У «ПортCity» – літній HandMade ярмарок*
Сьогодні, 12:30
 0
Поблизу будинку луцької спортсменки стався вибух: троє людей загинуло
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿