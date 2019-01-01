Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-420 09:00 – 17:00 с.Льотниче, вул.: Нова, Л.Українки, Дружби
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1.
КТП-282 кап.ремонт КТП 10:00-16:00 смт.Іваничі вул.Підцерква52-66, 24-38, 3
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-123 чистка траси 9:30-15:30 с.Топилище вул.Набережна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-320 09:30 – 16:00 Магазин ССТ, Медичний пункт с.Малі Голоби вул. Центральна,
вул. Глущика
2. ПЛ-0,4кВ Л-5 КТП-16 09:00 – 16:30 К-тр "Батьківщина",
М-н «Добробут»,
М-н «Волошка»,
М-н «Будмаркет»,
М-н «Смак» КТП-16,
Фотостудія-С,
М-н „Світязь”,
М-н «Криниця»,
Магазинн «Світ”,
Магазин "Квіти",
М-н “Світанок”,
кіоск «Руслан»,
Магаз. «Все для дому»,
Ветаптека,
Магазин (моб.телеф) СЕНС,
фотостудія "Коніка",
Ремонт годинн. «Бік Бен»,
ларьок Насіння,
Магазин "Ларчик" (біля ринку),
аптека ,
Хлібний кіоск №3,
Магазин "Школярик",
Торговий кіоск "Преса",
м. Камінь-Каширський вул. Шевченка
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ 99-02 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-78с. Конопелька
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-79с.Звози
СГПП `Правда`
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-80с. Звози
КТП-254
КТП-494
ЦРП-2
ПП"Веліск"
Волинське училище міліції
ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
с. Звози
КТП-78с. Конопелька
с. Конопелька
КТП-79с.Звози
с.Звози
КТП-80с. Звози
с. Звози
КТП-254 с. Звози
вул. Ветеранів,
вул. Незалежна,
КТП-494 х. Котельчуків
х. Котельчуків
ЦРП-2
Ковельський район
Інформацію не надано
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-142 9:00 – 17:00 c.Линів: тракторна бригада
місто Луцьк
1. 09:30-12:30 Школа №24 ввід №2
Анекс плюс вул.Станіславського 48а ввід №2
вул.Станіславського 2-48; 1, 1а
Луцький район
1. КТП-477 9:30-17:00 ФОП Находа М.І.,
ФГ «Зміїнець»,
Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В.,
ФОП Концевич А.В.,
с. Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
2. КТП-120 10:00-17:00 Полонківське споживче товариство,
ФАП с.Чаруків,
ФОП Боб-Харланов В.Ю.,
ФОП Зеленко Т.О.ВКП «Чаруків» С. Чаруків вул. Набережна, Першого травня, Молодіжна,
3. КТП-272 10:00-17:00 ТзОВ «Мрія старосілля»,
Амбулаторія с.Боратин
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 52-02 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 с.Заболоття
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л 10-05 від ЛР-30 10:00-15:40 Лісопилки, магазини, школа, дит.содочок с.Залізниця, с.Лобна
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 до ЛР-66. 10:00-17:00 КТП-132, с. Копилля - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-133 - ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).
КТП-134 - Колківське споживче товариство (магазин).
КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-229, с. Копилля - Копиллівська сільська рада (адмінприміщення, будинок культури), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), Церква, ФОП Лемещук Г.П. (магазин).
КТП-347, с. Розничі – Церква, Молитовний будинок.
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
КТП-433, с. Старосілля - СВК "Мрія" (пилорама СВК). 1
2. ПЛ-10 кВ, Л-45-02. 10:00-18:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).
КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок,будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.
КТП-93 - Районний відділ освіти (щкола), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.
КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).
КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).
КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).
КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП (церква), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД ФАП), Районний відділ освіти (школа).
КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.
КТП-291, с. Цміни – Церква.
КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).
КТП-326, с. Хряськ.
КТП-393, с. Цміни.
КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.
КТП-487, с. Козлиничі.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-рШевченка,44а
Ратнівський район
1. КТП-6 10:00-16:00 х. Задолина
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
11. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
12. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЗТП-188 11:00-15:00 с.Глухи частково вул:Денисова, Дюжинова, Садова, Поліська, Миру, Зелена
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ЛР-102 до ЛР-150 10:00-16:30
с.Гайки
2. ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-83 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-16:30
Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, ФОП Янюк В.С. с.Тупали, Залісці, Перевісся
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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Володимир-Волинський район
1. КТП-420 09:00 – 17:00 с.Льотниче, вул.: Нова, Л.Українки, Дружби
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1.
КТП-282 кап.ремонт КТП 10:00-16:00 смт.Іваничі вул.Підцерква52-66, 24-38, 3
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-123 чистка траси 9:30-15:30 с.Топилище вул.Набережна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-320 09:30 – 16:00 Магазин ССТ, Медичний пункт с.Малі Голоби вул. Центральна,
вул. Глущика
2. ПЛ-0,4кВ Л-5 КТП-16 09:00 – 16:30 К-тр "Батьківщина",
М-н «Добробут»,
М-н «Волошка»,
М-н «Будмаркет»,
М-н «Смак» КТП-16,
Фотостудія-С,
М-н „Світязь”,
М-н «Криниця»,
Магазинн «Світ”,
Магазин "Квіти",
М-н “Світанок”,
кіоск «Руслан»,
Магаз. «Все для дому»,
Ветаптека,
Магазин (моб.телеф) СЕНС,
фотостудія "Коніка",
Ремонт годинн. «Бік Бен»,
ларьок Насіння,
Магазин "Ларчик" (біля ринку),
аптека ,
Хлібний кіоск №3,
Магазин "Школярик",
Торговий кіоск "Преса",
м. Камінь-Каширський вул. Шевченка
Ківерцівський район
1 ПЛ 10кВ 99-02 9:00-17:00
ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-78с. Конопелька
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-79с.Звози
СГПП `Правда`
Дорошкевич Леонід Олександрович
КТП-80с. Звози
КТП-254
КТП-494
ЦРП-2
ПП"Веліск"
Волинське училище міліції
ПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-02
КТП-44с. Звози
с. Звози
КТП-78с. Конопелька
с. Конопелька
КТП-79с.Звози
с.Звози
КТП-80с. Звози
с. Звози
КТП-254 с. Звози
вул. Ветеранів,
вул. Незалежна,
КТП-494 х. Котельчуків
х. Котельчуків
ЦРП-2
Ковельський район
Інформацію не надано
Локачинський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-142 9:00 – 17:00 c.Линів: тракторна бригада
місто Луцьк
1. 09:30-12:30 Школа №24 ввід №2
Анекс плюс вул.Станіславського 48а ввід №2
вул.Станіславського 2-48; 1, 1а
Луцький район
1. КТП-477 9:30-17:00 ФОП Находа М.І.,
ФГ «Зміїнець»,
Луцька районна спілка СТ,
ФОП Манукян О.В.,
ФОП Концевич А.В.,
с. Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева
2. КТП-120 10:00-17:00 Полонківське споживче товариство,
ФАП с.Чаруків,
ФОП Боб-Харланов В.Ю.,
ФОП Зеленко Т.О.ВКП «Чаруків» С. Чаруків вул. Набережна, Першого травня, Молодіжна,
3. КТП-272 10:00-17:00 ТзОВ «Мрія старосілля»,
Амбулаторія с.Боратин
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 52-02 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 с.Заболоття
Любешівський район
1. ПЛ-10кВ Л 10-05 від ЛР-30 10:00-15:40 Лісопилки, магазини, школа, дит.содочок с.Залізниця, с.Лобна
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 до ЛР-66. 10:00-17:00 КТП-132, с. Копилля - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-133 - ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).
КТП-134 - Колківське споживче товариство (магазин).
КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).
КТП-229, с. Копилля - Копиллівська сільська рада (адмінприміщення, будинок культури), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), Церква, ФОП Лемещук Г.П. (магазин).
КТП-347, с. Розничі – Церква, Молитовний будинок.
КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).
КТП-433, с. Старосілля - СВК "Мрія" (пилорама СВК). 1
2. ПЛ-10 кВ, Л-45-02. 10:00-18:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).
КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок,будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.
КТП-93 - Районний відділ освіти (щкола), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).
КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.
КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).
КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).
КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).
КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП (церква), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД ФАП), Районний відділ освіти (школа).
КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.
КТП-291, с. Цміни – Церква.
КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).
КТП-326, с. Хряськ.
КТП-393, с. Цміни.
КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.
КТП-487, с. Козлиничі.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-рШевченка,44а
Ратнівський район
1. КТП-6 10:00-16:00 х. Задолина
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича база
с.Дмитрівка (повністю)
6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня
11. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)
12. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЗТП-188 11:00-15:00 с.Глухи частково вул:Денисова, Дюжинова, Садова, Поліська, Миру, Зелена
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-42-01
Від ЛР-102 до ЛР-150 10:00-16:30
с.Гайки
2. ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-83 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-16:30
Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, ФОП Янюк В.С. с.Тупали, Залісці, Перевісся
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-74 10:00-16:30
с.Літин
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Сьогодні, 19:26
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 червня
Сьогодні, 19:00