Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-420 09:00 – 17:00 с.Льотниче, вул.: Нова, Л.Українки, ДружбиВимкнень споживачів не заплановано1.КТП-282 кап.ремонт КТП 10:00-16:00 смт.Іваничі вул.Підцерква52-66, 24-38, 32. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-123 чистка траси 9:30-15:30 с.Топилище вул.Набережна1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-320 09:30 – 16:00 Магазин ССТ, Медичний пункт с.Малі Голоби вул. Центральна,вул. Глущика2. ПЛ-0,4кВ Л-5 КТП-16 09:00 – 16:30 К-тр "Батьківщина",М-н «Добробут»,М-н «Волошка»,М-н «Будмаркет»,М-н «Смак» КТП-16,Фотостудія-С,М-н „Світязь”,М-н «Криниця»,Магазинн «Світ”,Магазин "Квіти",М-н “Світанок”,кіоск «Руслан»,Магаз. «Все для дому»,Ветаптека,Магазин (моб.телеф) СЕНС,фотостудія "Коніка",Ремонт годинн. «Бік Бен»,ларьок Насіння,Магазин "Ларчик" (біля ринку),аптека ,Хлібний кіоск №3,Магазин "Школярик",Торговий кіоск "Преса",м. Камінь-Каширський вул. Шевченка1 ПЛ 10кВ 99-02 9:00-17:00ПЛ-10 кВ Л 99-02КТП-44с. ЗвозиКіверцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Кудиско Андрій АндрійовиВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-78с. КонопелькаДорошкевич Леонід ОлександровичКТП-79с.ЗвозиСГПП `Правда`Дорошкевич Леонід ОлександровичКТП-80с. ЗвозиКТП-254КТП-494ЦРП-2ПП"Веліск"Волинське училище міліціїПП "Волиньмайстер" ПЛ-10 кВ Л 99-02КТП-44с. Звозис. ЗвозиКТП-78с. Конопелькас. КонопелькаКТП-79с.Звозис.ЗвозиКТП-80с. Звозис. ЗвозиКТП-254 с. Звозивул. Ветеранів,вул. Незалежна,КТП-494 х. Котельчуківх. КотельчуківЦРП-2Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-142 9:00 – 17:00 c.Линів: тракторна бригада1. 09:30-12:30 Школа №24 ввід №2Анекс плюс вул.Станіславського 48а ввід №2вул.Станіславського 2-48; 1, 1а1. КТП-477 9:30-17:00 ФОП Находа М.І.,ФГ «Зміїнець»,Луцька районна спілка СТ,ФОП Манукян О.В.,ФОП Концевич А.В.,с. Зміїнець вул. Першотравнева, Ставкова, Луцька, Ясенева, Вишнева2. КТП-120 10:00-17:00 Полонківське споживче товариство,ФАП с.Чаруків,ФОП Боб-Харланов В.Ю.,ФОП Зеленко Т.О.ВКП «Чаруків» С. Чаруків вул. Набережна, Першого травня, Молодіжна,3. КТП-272 10:00-17:00 ТзОВ «Мрія старосілля»,Амбулаторія с.Боратин1. ПЛ-10 Л 52-02 від ЗТП-454 до ЛР-166 9:00 – 17:00 с.Заболоття1. ПЛ-10кВ Л 10-05 від ЛР-30 10:00-15:40 Лісопилки, магазини, школа, дит.содочок с.Залізниця, с.Лобна1. ПЛ-10 кВ, Л-29-04 до ЛР-66. 10:00-17:00 КТП-132, с. Копилля - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-133 - ФО Берута Любов Василівна (льоносклад).КТП-134 - Колківське споживче товариство (магазин).КТП-136, с. Розничі - ФОП Сачковський В.В. (деревообробний цех).КТП-229, с. Копилля - Копиллівська сільська рада (адмінприміщення, будинок культури), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), Церква, ФОП Лемещук Г.П. (магазин).КТП-347, с. Розничі – Церква, Молитовний будинок.КТП-348 - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), ФОП Палічук Павло Володимирович (торгівельний кіоск), ФОП Зінчук Микола Полікарпович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-405, с. Копилля - Філія "Маневицький автодор" (база), Філія Маневицьке дорожньо-експлутаційне управління (завод).КТП-433, с. Старосілля - СВК "Мрія" (пилорама СВК). 12. ПЛ-10 кВ, Л-45-02. 10:00-18:00 КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок,будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.КТП-93 - Районний відділ освіти (щкола), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).ЗТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП (церква), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД ФАП), Районний відділ освіти (школа).КТП-100 - Громада ЄХБ, Свято-Вознесенська церква.КТП-291, с. Цміни – Церква.КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).КТП-326, с. Хряськ.КТП-393, с. Цміни.КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.КТП-487, с. Козлиничі.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового, 2-18, 1-7вул.Володимирська,1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-рШевченка,44а1. КТП-6 10:00-16:00 х. Задолина1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повінстю), м.Рожище виробнича базас.Дмитрівка (повністю)6. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, котельня, башня, клуб, магазин, школа с.Луків вул. Привітна, 8-го Березня11. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю), с.Тихотин (повністю), с.Бортяхівка (повністю)12. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю), с.Козин (повністю), с.Любче (повністю)1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЗТП-188 11:00-15:00 с.Глухи частково вул:Денисова, Дюжинова, Садова, Поліська, Миру, Зелена1. ПЛ-10кВ Л-42-01Від ЛР-102 до ЛР-150 10:00-16:30с.Гайки2. ПЛ-10кВ Л-25-01Від ЛР-83 до КТП-283КТП-90КТП-289КТП-283 09:00-16:30Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, ФОП Янюк В.С. с.Тупали, Залісці, Перевісся3. ПЛ-0,4кВКТП-74 10:00-16:30с.Літин