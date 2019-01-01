У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО
Сьогодні, 19:26
У селі Сомин Турійського району – оригінальна автобусна зупинка.
Про це виданню Район.Турійськ стало відомо з власних джерел.
Стіни зупинки тепер прикрашають гумористичні малюнки в народному стилі.
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Про це виданню Район.Турійськ стало відомо з власних джерел.
Стіни зупинки тепер прикрашають гумористичні малюнки в народному стилі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Показали волинське село з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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