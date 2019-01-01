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У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО

У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У селі Сомин Турійського району – оригінальна автобусна зупинка.

Про це виданню Район.Турійськ стало відомо з власних джерел.

Стіни зупинки тепер прикрашають гумористичні малюнки в народному стилі.

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У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО
У волинському селі креативно розмалювали зупинку. ФОТО

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Теги: зупинка, село, Волинь
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