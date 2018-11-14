На Київщині 21-річна дівчина заморила голодом понад 20 котів і собак
Сьогодні, 12:12
Жінка, яка мешкає в одному із сіл Баришівського району, заморила голодом понад 20 домашніх тварин, яких їй віддавали люди за оголошенням, що тварини будуть в надійних руках.
Про УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
“Протягом жовтня по листопад 2018 року у місці проживання зловмисниці було виявлено понад 20 трупів тварин. За висновками експертів вони загинули через „аліментарну дистрофію“, яка доводить, що тварини страждали перед смертю від голоду та спраги”, — йдеться в повідомленні.
Так, 21-річна жінка розміщувала в мережі Інтернет оголошення про надання постійного прихистку домашнім тваринам. Як наслідок люди віддавали їй своїх котів і собак, сподіваючись, що вони будуть під опікою. Натомість, жінка позбавляла тварин їжі та води, що призводило до їх виснаження та загибелі.
Наразі до суду подали клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке перебуває на розгляді.
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Про УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
“Протягом жовтня по листопад 2018 року у місці проживання зловмисниці було виявлено понад 20 трупів тварин. За висновками експертів вони загинули через „аліментарну дистрофію“, яка доводить, що тварини страждали перед смертю від голоду та спраги”, — йдеться в повідомленні.
Так, 21-річна жінка розміщувала в мережі Інтернет оголошення про надання постійного прихистку домашнім тваринам. Як наслідок люди віддавали їй своїх котів і собак, сподіваючись, що вони будуть під опікою. Натомість, жінка позбавляла тварин їжі та води, що призводило до їх виснаження та загибелі.
Наразі до суду подали клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке перебуває на розгляді.
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