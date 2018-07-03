Поблизу будинку луцької спортсменки стався вибух: троє людей загинуло
Сьогодні, 12:15
У місті Ґоріція, що в Італії, поблизу помешкання луцької велосипедистки Яни Беломоїної, стався вибух.
Інцидент трапився в італійській Ґоріції цієї ночі, – пишуть Волинські Новини.
Як розповіла спортсменка, вибух стався в будинку поруч з місцем, де вона проживає, проте спортсменка обійшлась лише переляком і не постраждала.
Як зазначила Яна на своїй сторінці в Інстаграмі, інцидент трапився близько 4 години ранку за місцевим часом.
«Ми підірвалися з ліжка від того, що нас підкинуло. Сильний вибух стався на вулиці, будинок обвалився. Ми всі вибігли на вулицю і були шоковані від того, що побачили: зсередини весь будинок обвалився, машини пом'яті, вибите скло.
Стався витік газу. В будинку було 3 людини, які не вижили», – зазначила спортсменка.
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Інцидент трапився в італійській Ґоріції цієї ночі, – пишуть Волинські Новини.
Як розповіла спортсменка, вибух стався в будинку поруч з місцем, де вона проживає, проте спортсменка обійшлась лише переляком і не постраждала.
Як зазначила Яна на своїй сторінці в Інстаграмі, інцидент трапився близько 4 години ранку за місцевим часом.
«Ми підірвалися з ліжка від того, що нас підкинуло. Сильний вибух стався на вулиці, будинок обвалився. Ми всі вибігли на вулицю і були шоковані від того, що побачили: зсередини весь будинок обвалився, машини пом'яті, вибите скло.
Стався витік газу. В будинку було 3 людини, які не вижили», – зазначила спортсменка.
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