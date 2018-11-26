Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ

Одна з палат до ремонту

Таргани, понищений паркет, задуха в палатах, обшарпані стіни і навіть миші… Про ці та інші жахи Волинської обласної інфекційної лікарні і пацієнти, і медичний персонал воліють не згадувати, адже вони – у минулому.Після капітального ремонту, котрого «інфекційка» не бачила 20 років, лікарня почала дихати по-новому - тут просторо, світло і комфортно.Як розповів головний лікар, роботи у медзакладі розпочалися торік і на сьогодні знаходяться на стадії завершення. Залишилося зробити останні штрихи: повісити інформаційні таблички, замість яких поки наклеєні звичайні папірці, «прилаштувати» розміщені в коридорах старі меблі, а ще привести до ладу підвал, де передусім зроблять гідроізоляцію.Загалом на проект заклали 43 мільйони гривень і втілює його в життя «Луцьксантехмонтаж №536».Фактично за рік команда з майже сотні будівельників повністю змінила стан «інфекційки»: величезні палати для комфорту пацієнтів реконструювала в менші, встановила нові металопластикові вікна та двері замість дерев'яних, облаштувала освітлення біля кожного ліжка, збільшила кількість санвузлів, відремонтувала внутрішні приміщення, замінила системи водопостачання та водовідведення, оновила вентиляційну та протипожежну системи, причепурила фасад тощо. Про колишню «славу» тут нагадують хіба деякі меблі, застаріле обладнання і бетонний паркан, який вже став своєрідним дороговказом для пацієнтів.«Ніколи не можна вгодити всім, але зрештою відгуки пацієнтів стали набагато кращими, поліпшились умови перебування в лікарні, персоналу стало комфортніше працювати. Тепер стараємося, щоби все прослужило ще довгі роки», - поділився Руслан Морочковський.