Чинив опір та шарпав інспектора за одяг: на Волині затримали рибного браконьєра

У Володимир-Волинському районі рибний браконьєр завдав шкоди на понад 2 тисячі гривень.Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.16 червня патруль викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на ставку, поблизу сіл Суходоли та Ласків Володимир-Волинського району Волинської області.Близько 21 години затримали порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – двома риболовецькими сітками. У сітках знаходилась така риба: плітка – 28 екз., окунь – 8 екз., карась звичайний сріблястий – 2 екз. Збитки, завдані рибним запасам України, становлять 2 550 грн.Під час виявлення порушення, чоловік чинив опір, а саме намагався втекти з місця події, шарпав інспектора за одяг, надавав неправдиві анкетні дані. За цим фактом на місце події викликали наряд Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення – прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.