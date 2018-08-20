Чинив опір та шарпав інспектора за одяг: на Волині затримали рибного браконьєра
Сьогодні, 12:33
У Володимир-Волинському районі рибний браконьєр завдав шкоди на понад 2 тисячі гривень.
Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.
16 червня патруль викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на ставку, поблизу сіл Суходоли та Ласків Володимир-Волинського району Волинської області.
Близько 21 години затримали порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – двома риболовецькими сітками. У сітках знаходилась така риба: плітка – 28 екз., окунь – 8 екз., карась звичайний сріблястий – 2 екз. Збитки, завдані рибним запасам України, становлять 2 550 грн.
Під час виявлення порушення, чоловік чинив опір, а саме намагався втекти з місця події, шарпав інспектора за одяг, надавав неправдиві анкетні дані. За цим фактом на місце події викликали наряд Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення – прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.
Довідково:
За опір працівникам рибоохоронного патруля громадяни несуть кримінальну відповідальність - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців чи обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
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Про це повідомили у прес-службі Волинського рибоохоронного патруля.
16 червня патруль викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на ставку, поблизу сіл Суходоли та Ласків Володимир-Волинського району Волинської області.
Близько 21 години затримали порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову – двома риболовецькими сітками. У сітках знаходилась така риба: плітка – 28 екз., окунь – 8 екз., карась звичайний сріблястий – 2 екз. Збитки, завдані рибним запасам України, становлять 2 550 грн.
Під час виявлення порушення, чоловік чинив опір, а саме намагався втекти з місця події, шарпав інспектора за одяг, надавав неправдиві анкетні дані. За цим фактом на місце події викликали наряд Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення – прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.
Довідково:
За опір працівникам рибоохоронного патруля громадяни несуть кримінальну відповідальність - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців чи обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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