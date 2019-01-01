Вбивство на Одещині Дар’ї Лук’яненко: на тілі дитини виявили ножові поранення
Сьогодні, 12:43
Тіло зниклої в Одеській області Дар’ї Лук’яненко було знайдено з ножовими пораненнями.
Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко.
Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.
Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.
Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.
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Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко.
Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.
Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.
Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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