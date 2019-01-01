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Вбивство на Одещині Дар’ї Лук’яненко: на тілі дитини виявили ножові поранення

Вбивство на Одещині Дар’ї Лук’яненко: на тілі дитини виявили ножові поранення
Тіло зниклої в Одеській області Дар’ї Лук’яненко було знайдено з ножовими пораненнями.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко.

Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.

Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.

Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.

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Теги: Дарина Лук`яненко, смерть, Одещина, розшук
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