Вбивство на Одещині Дар’ї Лук’яненко: на тілі дитини виявили ножові поранення





Про це



При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко.



Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.



Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.



Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіло зниклої в Одеській області Дар’ї Лук’яненко було знайдено з ножовими пораненнями.Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.При відпрацюванні території в Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному з домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили ймовірно тіло зниклої Дар'ї Лук'яненко.Джерела УНН у правоохоронних органах повідомили, що на тілі дівчинки виявили ножові поранення.Нагадаємо, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка і не повернулася.Власника будинку, біля якого виявили тіло ймовірно Дар'ї Лук'яненко, як основного підозрюваного доставляли до відділку поліції для допиту.

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