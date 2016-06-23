На Волині – зліт-змагання з туризму для школярів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:17
Півтори сотні школярів зі всієї Волині розмістились посеред лісу. Вони розбили наметове містечко поблизу села Дачного в Ківерцівському районі. Тут в них є все необхідне.
Так, у четвер 19-го червня стартували обласні туристські змагання серед школярів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Перед учасниками чимало випробувань: насамперед, жартують організатори, врятуватися від спеки та нав’язливих комарів.
Упродовж трьох днів юнаки та дівчата долатимуть смуги перешкод, в'язатимуть туристські вузли, вправлятимуться в орієнтуванні на місцевості.Організатори кажуть, що в таких умовах юні спортсмени вчаться самостійності.
Для шістнадцятирічного Максима з Боратина подібні змагання – уже частина життя. Юнак займається спортивним туризмом п’ять років. Його команда виступала не лише на українських теренах, а й за їхніми межами.
Хлопець каже, що такі випробування згуртовують колектив.
Не вперше на такому “туристському зльоті” і тринадцятирічна Анастасія Кот. Дівчина впевнена – набуті навички їй ще знадобляться в повсякденному житті.
Організатори обіцяють – ці дні для учасників будуть дуже насиченими і байдужим точно не залишиться ніхто.
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Так, у четвер 19-го червня стартували обласні туристські змагання серед школярів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Перед учасниками чимало випробувань: насамперед, жартують організатори, врятуватися від спеки та нав’язливих комарів.
Упродовж трьох днів юнаки та дівчата долатимуть смуги перешкод, в'язатимуть туристські вузли, вправлятимуться в орієнтуванні на місцевості.Організатори кажуть, що в таких умовах юні спортсмени вчаться самостійності.
Для шістнадцятирічного Максима з Боратина подібні змагання – уже частина життя. Юнак займається спортивним туризмом п’ять років. Його команда виступала не лише на українських теренах, а й за їхніми межами.
Хлопець каже, що такі випробування згуртовують колектив.
Не вперше на такому “туристському зльоті” і тринадцятирічна Анастасія Кот. Дівчина впевнена – набуті навички їй ще знадобляться в повсякденному житті.
Організатори обіцяють – ці дні для учасників будуть дуже насиченими і байдужим точно не залишиться ніхто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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