На Волині – зліт-змагання з туризму для школярів. ВІДЕО





Так, у четвер 19-го червня стартували обласні туристські змагання серед школярів, - йдеться у сюжеті



Перед учасниками чимало випробувань: насамперед, жартують організатори, врятуватися від спеки та нав’язливих комарів.



Упродовж трьох днів юнаки та дівчата долатимуть смуги перешкод, в'язатимуть туристські вузли, вправлятимуться в орієнтуванні на місцевості.Організатори кажуть, що в таких умовах юні спортсмени вчаться самостійності.



Для шістнадцятирічного Максима з Боратина подібні змагання – уже частина життя. Юнак займається спортивним туризмом п’ять років. Його команда виступала не лише на українських теренах, а й за їхніми межами.



Хлопець каже, що такі випробування згуртовують колектив.



Не вперше на такому “туристському зльоті” і тринадцятирічна Анастасія Кот. Дівчина впевнена – набуті навички їй ще знадобляться в повсякденному житті.



Організатори обіцяють – ці дні для учасників будуть дуже насиченими і байдужим точно не залишиться ніхто.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півтори сотні школярів зі всієї Волині розмістились посеред лісу. Вони розбили наметове містечко поблизу села Дачного в Ківерцівському районі. Тут в них є все необхідне.Так, у четвер 19-го червня стартували обласні туристські змагання серед школярів, - йдеться у сюжеті 12 каналу Перед учасниками чимало випробувань: насамперед, жартують організатори, врятуватися від спеки та нав’язливих комарів.Упродовж трьох днів юнаки та дівчата долатимуть смуги перешкод, в'язатимуть туристські вузли, вправлятимуться в орієнтуванні на місцевості.Організатори кажуть, що в таких умовах юні спортсмени вчаться самостійності.Для шістнадцятирічногоз Боратина подібні змагання – уже частина життя. Юнак займається спортивним туризмом п’ять років. Його команда виступала не лише на українських теренах, а й за їхніми межами.Хлопець каже, що такі випробування згуртовують колектив.Не вперше на такому “туристському зльоті” і тринадцятирічна Анастасія Кот. Дівчина впевнена – набуті навички їй ще знадобляться в повсякденному житті.Організатори обіцяють – ці дні для учасників будуть дуже насиченими і байдужим точно не залишиться ніхто.

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