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На Волині – зліт-змагання з туризму для школярів. ВІДЕО

На Волині – зліт-змагання з туризму для школярів. ВІДЕО
Півтори сотні школярів зі всієї Волині розмістились посеред лісу. Вони розбили наметове містечко поблизу села Дачного в Ківерцівському районі. Тут в них є все необхідне.

Так, у четвер 19-го червня стартували обласні туристські змагання серед школярів, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Перед учасниками чимало випробувань: насамперед, жартують організатори, врятуватися від спеки та нав’язливих комарів.

Упродовж трьох днів юнаки та дівчата долатимуть смуги перешкод, в'язатимуть туристські вузли, вправлятимуться в орієнтуванні на місцевості.Організатори кажуть, що в таких умовах юні спортсмени вчаться самостійності.

Для шістнадцятирічного Максима з Боратина подібні змагання – уже частина життя. Юнак займається спортивним туризмом п’ять років. Його команда виступала не лише на українських теренах, а й за їхніми межами.

Хлопець каже, що такі випробування згуртовують колектив.

Не вперше на такому “туристському зльоті” і тринадцятирічна Анастасія Кот. Дівчина впевнена – набуті навички їй ще знадобляться в повсякденному житті.

Організатори обіцяють – ці дні для учасників будуть дуже насиченими і байдужим точно не залишиться ніхто.


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Теги: школярі, туризм
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