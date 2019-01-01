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У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО

У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО
У Луцьку патрульні врятували бабусю, якій у зачиненій квартирі відмовили ноги.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Близько 8 години ранку патрульні отримали повідомлення від заявниці у Луцьку про те, що її сусідка потребує негайної допомоги. Мовляв, тій стало зле, а двері зачинені зсередини, і жінка не відповідає.

Патрульні, які прибули, оперативно встановили обставини: пенсіонерці справді відмовили ноги, вона впала і не могла підвестись ще з учорашнього вечора.

Інспектори вирішили не виламувати двері, і поки один з них спілкувався з громадянкою та заспокоював її, інший пробрався через вікно всередину, оскільки існувала загроза життю людини.

Це зробив патрульний Артур Айсанов.

На щастя, 70-річна жінка була при свідомості, поліцейський відчинив двері медикам, які забрали її до лікарні.

Також патрульні допомогли зібрати речі в медзаклад та прослідкували, щоб оселю зачинили і віддали ключі власниці.



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Теги: порятунок, патрульні, Луцьк
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