У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО

У Луцьку патрульні врятували бабусю, якій у зачиненій квартирі відмовили ноги.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.Близько 8 години ранку патрульні отримали повідомлення від заявниці у Луцьку про те, що її сусідка потребує негайної допомоги. Мовляв, тій стало зле, а двері зачинені зсередини, і жінка не відповідає.Патрульні, які прибули, оперативно встановили обставини: пенсіонерці справді відмовили ноги, вона впала і не могла підвестись ще з учорашнього вечора.Інспектори вирішили не виламувати двері, і поки один з них спілкувався з громадянкою та заспокоював її, інший пробрався через вікно всередину, оскільки існувала загроза життю людини.Це зробив патрульнийНа щастя, 70-річна жінка була при свідомості, поліцейський відчинив двері медикам, які забрали її до лікарні.Також патрульні допомогли зібрати речі в медзаклад та прослідкували, щоб оселю зачинили і віддали ключі власниці.