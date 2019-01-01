У Луцьку патрульні врятували бабусю, в якої в зачиненій квартирі відмовили ноги. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
У Луцьку патрульні врятували бабусю, якій у зачиненій квартирі відмовили ноги.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Близько 8 години ранку патрульні отримали повідомлення від заявниці у Луцьку про те, що її сусідка потребує негайної допомоги. Мовляв, тій стало зле, а двері зачинені зсередини, і жінка не відповідає.
Патрульні, які прибули, оперативно встановили обставини: пенсіонерці справді відмовили ноги, вона впала і не могла підвестись ще з учорашнього вечора.
Інспектори вирішили не виламувати двері, і поки один з них спілкувався з громадянкою та заспокоював її, інший пробрався через вікно всередину, оскільки існувала загроза життю людини.
Це зробив патрульний Артур Айсанов.
На щастя, 70-річна жінка була при свідомості, поліцейський відчинив двері медикам, які забрали її до лікарні.
Також патрульні допомогли зібрати речі в медзаклад та прослідкували, щоб оселю зачинили і віддали ключі власниці.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Близько 8 години ранку патрульні отримали повідомлення від заявниці у Луцьку про те, що її сусідка потребує негайної допомоги. Мовляв, тій стало зле, а двері зачинені зсередини, і жінка не відповідає.
Патрульні, які прибули, оперативно встановили обставини: пенсіонерці справді відмовили ноги, вона впала і не могла підвестись ще з учорашнього вечора.
Інспектори вирішили не виламувати двері, і поки один з них спілкувався з громадянкою та заспокоював її, інший пробрався через вікно всередину, оскільки існувала загроза життю людини.
Це зробив патрульний Артур Айсанов.
На щастя, 70-річна жінка була при свідомості, поліцейський відчинив двері медикам, які забрали її до лікарні.
Також патрульні допомогли зібрати речі в медзаклад та прослідкували, щоб оселю зачинили і віддали ключі власниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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