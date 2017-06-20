У Луцьку хочуть продати приміщення амбулаторії





Про це йдеться у проекті рішення міської ради.



Нежитлове приміщення має площу 122 "квадрати". Нині воно знаходиться на балансі комунального підприємства "Луцький центр первинної медичної допомоги № 2".



Як йдеться у документі, продати майно хочуть задля впорядкування обліку приміщень міської комунальної власності, ефективності використання та збереження майна територіальної громади, наповнення місцевого бюджету.

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