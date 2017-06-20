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У Луцьку хочуть продати приміщення амбулаторії

У Луцьку хочуть продати приміщення амбулаторії
У Луцьку пропонують приватизувати приміщення колишньої амбулаторії на Рівненській, 119а шляхом продажу на аукціоні.

Про це йдеться у проекті рішення міської ради.

Нежитлове приміщення має площу 122 "квадрати". Нині воно знаходиться на балансі комунального підприємства "Луцький центр первинної медичної допомоги № 2".

Як йдеться у документі, продати майно хочуть задля впорядкування обліку приміщень міської комунальної власності, ефективності використання та збереження майна територіальної громади, наповнення місцевого бюджету.

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Теги: аукціон, приміщення, Рівненська
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