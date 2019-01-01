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В Одесі продавець зґвалтував у кіоску 13-річну дівчинку, яка прийшла за покупками

В Одесі продавець зґвалтував у кіоску 13-річну дівчинку, яка прийшла за покупками
В Одесі 64-річний продавець в кіоску скоїв розпусні дії стосовно 13-річної дівчинки, яка прийшла за покупками.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 20 червня.

Про те, що сталося, неповнолітня розповіла матері, і та відразу звернулася до Малиновського відділу поліції. Правоохоронці затримали чоловіка.

Пенсіонер не став заперечувати своєї провини, тільки поскаржився на горілку, що затьмарила йому свідомість.

Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ч.3 ст.153 КК України).

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Теги: зґвалтування, дитина, Одеса
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