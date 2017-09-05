Голову громадської організації атовців з Волині затримали і потягом повезли до Луганська





Про це Олена Звєрєва на своїй сторінці у Facebook, передає



З її слів, учора, 19 червня, обідньої пори в Турійську четверо "ВСПешників" заарештували і повезли до Луганська бойового побратима батальйону "Айдар" Євгена Селіна (позивний "Начкар") через обвинувачення в розбої, важких тілесних та інших важких злочинах. "Начебто він злісно не з’являвся в судове засідання Старобільського суду (місто в Луганській області, – ред.), хоча жодної повістки не отримував, жив і працював в себе вдома! Ухвала датована 2018 роком", - написала Звєрєва.



Як відомо, затриманий поліцією Євген Селін є головою громадської організації «Ковельська спілка учасників бойових дій на Сході України».



Зазначимо, у вересні 2018 року депутат Ковельській міській раді Ігор Пініс звернувся до голови Турійської селищної ради Олексія Безсмертного із проханням у найкоротші терміни вирішити житлові питання Євгена Селіна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 червня у Турійську правоохоронці затримали колишнього бійця батальйону "Айдар", якого обвинувачують у розбої та інших злочинах.Про це повідомила відома у Луцьку психологиня та волонтеркана своїй сторінці у Facebook, передає Район.Ковель З її слів, учора, 19 червня, обідньої пори в Турійську четверо "ВСПешників" заарештували і повезли до Луганська бойового побратима батальйону "Айдар"(позивний "Начкар") через обвинувачення в розбої, важких тілесних та інших важких злочинах. "Начебто він злісно не з’являвся в судове засідання Старобільського суду (місто в Луганській області, – ред.), хоча жодної повістки не отримував, жив і працював в себе вдома! Ухвала датована 2018 роком", - написала Звєрєва.Як відомо, затриманий поліцієює головою громадської організації «Ковельська спілка учасників бойових дій на Сході України».Зазначимо, у вересні 2018 року депутат Ковельській міській радізвернувся до голови Турійської селищної радиіз проханням у найкоротші терміни вирішити житлові питання

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