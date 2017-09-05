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Голову громадської організації атовців з Волині затримали і потягом повезли до Луганська

Голову громадської організації атовців з Волині затримали і потягом повезли до Луганська
19 червня у Турійську правоохоронці затримали колишнього бійця батальйону "Айдар", якого обвинувачують у розбої та інших злочинах.

Про це повідомила відома у Луцьку психологиня та волонтерка Олена Звєрєва на своїй сторінці у Facebook, передає Район.Ковель

З її слів, учора, 19 червня, обідньої пори в Турійську четверо "ВСПешників" заарештували і повезли до Луганська бойового побратима батальйону "Айдар" Євгена Селіна (позивний "Начкар") через обвинувачення в розбої, важких тілесних та інших важких злочинах. "Начебто він злісно не з’являвся в судове засідання Старобільського суду (місто в Луганській області, – ред.), хоча жодної повістки не отримував, жив і працював в себе вдома! Ухвала датована 2018 роком", - написала Звєрєва.

Як відомо, затриманий поліцією Євген Селін є головою громадської організації «Ковельська спілка учасників бойових дій на Сході України».

Зазначимо, у вересні 2018 року депутат Ковельській міській раді Ігор Пініс звернувся до голови Турійської селищної ради Олексія Безсмертного із проханням у найкоротші терміни вирішити житлові питання Євгена Селіна.

Голову громадської організації атовців з Волині затримали і потягом повезли до Луганська
Голову громадської організації атовців з Волині затримали і потягом повезли до Луганська
Голову громадської організації атовців з Волині затримали і потягом повезли до Луганська

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Теги: Турійськ, Айдар, Євген Селін, АТО, затримання
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